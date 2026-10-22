So lief "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marcos Scheidung ab

Marco und Marc hatten sich 2025 in der Sat.1-Show Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – inzwischen ist das Kapitel endgültig abgeschlossen: Die beiden sind offiziell geschieden. Wie Marco gegenüber Promiflash berichtet, wurde das Verfahren in Hamburg geführt, weil er selbst den Scheidungsantrag eingereicht hatte. Persönlich erschien der Realitystar dort allerdings nicht – er schaltete sich gemeinsam mit seinem Anwalt per Video zu. Seinen Ex-Mann sah er somit nur auf dem Bildschirm. Direkt miteinander reden mussten die beiden während der Verhandlung überhaupt nicht. "Ich habe meine Personalien bestätigt, es wurde festgestellt, dass die Ehe gescheitert ist, und dann fiel auch schon das Urteil: die Scheidung", schildert Marco gegenüber Promiflash den nüchternen Ablauf. Damit war die Ehe der beiden vor Gericht beendet, ohne dass Marco und Marc dafür noch einmal persönlich aufeinandertreffen oder Worte miteinander wechseln mussten.

Ganz vom Tisch ist das Thema damit aber noch nicht. Marco wartet nach eigenen Angaben weiterhin auf die endgültigen Unterlagen des Gerichts und die abschließende Kostenaufstellung. "Die Kosten werden leider nicht vom Sender übernommen", stellt Marco im Gespräch mit Promiflash klar. Die Ausgaben wollen die beiden Ex-Partner untereinander aufteilen. "Mit Marc ist vereinbart, dass wir uns diese teilen, was ich auch für fair halte", erklärt Marco. Eine erste Rechnung seines Anwalts erreichte Marco bereits am Tag des Interviews. Daraufhin informierte er seinen Ex-Partner darüber, erhielt zunächst aber keine Reaktion. "Ich habe Marc darüber in Kenntnis gesetzt und warte jetzt noch auf eine Rückmeldung von ihm. Bisher habe ich allerdings noch keine Antwort erhalten", erklärt Marco. Darüber hinaus laufe zwischen den beiden nichts mehr: "Ansonsten besteht kein Kontakt und es wird voraussichtlich auch kein weiterer Kontakt zustande kommen."

Kennengelernt hatten sich Marco und Marc 2025 im Rahmen des TV-Experiments "Hochzeit auf den ersten Blick", bei dem sich die Teilnehmer erst vor dem Traualtar zum ersten Mal begegnen. Das gemeinsame Liebesglück hielt jedoch nicht dauerhaft und ihre Ehe scheiterte später. Während das Kapitel vor Gericht nun beendet wurde, hat Marco privat längst einen Neuanfang gewagt: Nach dem Aus mit Marc lernte er einen neuen Partner kennen. Vor einigen Monaten machte Marco die Beziehung öffentlich und erklärte damals, sehr glücklich zu sein. Zwischen ihm und seinem neuen Freund habe es demnach sofort gefunkt. Weitere Einzelheiten zu seinem neuen Liebesglück nannte er im Zusammenhang mit der Scheidung nicht.

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Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

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Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

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