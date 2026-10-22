Ebay: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marco verkauft Ehering

Marco macht nach seiner Scheidung von Marc endgültig Nägel mit Köpfen. Der Realitystar hat sich dazu entschieden, seinen Ehering über eBay Kleinanzeigen zu verkaufen – und trennt sich damit von einem weiteren Erinnerungsstück an seine TV-Ehe. Gegenüber Promiflash verriet er außerdem, dass es nicht bei diesem Schritt bleiben soll: Auch sein Instagram-Auftritt steht vor einer Veränderung. Sein Nutzername soll künftig wieder seinem richtigen Namen entsprechen und keinen Hinweis mehr auf die Sendung enthalten. Mit dem Verkauf des Schmuckstücks und der Entfernung des Bezugs zu Hochzeit auf den ersten Blick möchte Marco das Kapitel seiner TV-Ehe vollständig hinter sich lassen. Statt weiter an der gemeinsamen Geschichte festzuhalten, richtet er seinen Blick nun auf seinen persönlichen Neustart und das Leben nach der Scheidung.

Im Gespräch machte Marco deutlich, dass sich dieser Abschluss für ihn keineswegs schwer anfühlt – im Gegenteil. Die geplante Umbenennung seines Social-Media-Profils gehört für ihn fest zu diesem Neuanfang dazu: "Dazu gehört für mich auch, dass ich meinen Instagram-Namen wieder zu meinem richtigen Namen ändern werde – ganz ohne HadeB-Bezug." Zum Verkauf des Schmuckstücks äußerte er sich ebenfalls ganz offen und bestätigte, dass Interessenten tatsächlich fündig werden können. "Wer Interesse an meinem Ehering hat, kann ihn tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen finden. Für mich sind das einfach weitere Schritte, um dieses Kapitel endgültig abzuschließen und mich auf mein neues Leben zu konzentrieren", erläuterte er. Damit trennt sich Marco sowohl von einem sichtbaren Symbol seiner Ehe als auch von der digitalen Verbindung zu seiner Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick".

Auch privat hat für Marco längst ein neuer Abschnitt begonnen. Er ist bereits wieder in festen Händen.Seinen neuen Partner lernte er erst nach dem Ende der TV-Ehe kennen – und nach seinen eigenen früheren Angaben funkte es zwischen den beiden sofort. Seit wenigen Monaten sind die zwei offiziell ein Paar. "Es ist ein schönes Gefühl, mit allem abschließen zu können und nach vorne zu schauen", bilanzierte er im Promiflash-Interview. Während der Ehering nun auf einen passenden Käufer wartet, konzentriert sich Marco auf sein neues Leben.

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Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

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Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

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Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025