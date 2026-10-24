HadeB-Marco lernte seinen neuen Partner über Tinder kennen

Bei Marco aus Hochzeit auf den ersten Blick nahm die Liebe ihren Anfang mit einem simplen Wisch. Im Interview mit Promiflash plaudert der Realitystar jetzt aus, wie er seinen neuen Partner gefunden hat – nämlich über die Dating-App Tinder. Zwischen dem ersten Match und dem ersten persönlichen Treffen verging dabei kaum Zeit. Die beiden griffen noch am selben Abend zum Telefon und verabredeten sich direkt für den nächsten Tag. "Wir haben uns tatsächlich über Tinder kennengelernt. Wir hatten ein Match, haben noch am selben Abend telefoniert und uns direkt am nächsten Tag getroffen", erinnert sich Marco im Gespräch mit Promiflash an den rasanten Beginn ihres Kennenlernens. Offenbar stimmte die Chemie nicht nur beim digitalen Match und während des ersten Telefonats. Auch das Treffen am darauffolgenden Tag verlief für die beiden so gut, dass sie anschließend möglichst viel Zeit miteinander verbringen wollten.

Wie schnell aus dem digitalen Match eine enge Beziehung wurde, macht die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview ebenfalls deutlich. "Und seitdem haben wir eigentlich jeden Tag miteinander verbracht, haha. Wir wollten einfach beide nicht mehr ohne den anderen sein", schwärmt Marco gegenüber Promiflash von der intensiven Anfangszeit. Das spontane erste Date scheint also direkt gesessen zu haben – große Pausen voneinander gab es offenbar von Beginn an nicht. Obwohl Marco nun offen erzählt, wie seine neue Liebe ihren Anfang nahm, hält er einige Details weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus. Weder einen Namen noch den Ort des ersten Treffens verrät er. Auch weitere Informationen über den Mann an Marcos Seite gehen aus seinen bisherigen Aussagen nicht hervor. Seine Schilderungen machen jedoch deutlich, wie wenig Zeit zwischen dem ersten Match, dem Telefonat und der ersten Begegnung lag.

Erst vor Kurzem hatte Marco überhaupt offiziell gemacht, dass er wieder vergeben ist. Zu diesem Zeitpunkt erklärte der Realitystar, dass er bereits seit einigen Monaten mit seinem neuen Partner zusammen sei. Zuvor hatte er im Netz bereits Andeutungen gemacht, dass ein neuer Mann in seinem Leben sein könnte – die Bestätigung folgte dann gegenüber Promiflash. Bekannt wurde Marco durch die 2025 ausgestrahlte Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". In dem TV-Experiment gab er Marc das Jawort, obwohl sich die beiden vor ihrer Hochzeit noch nie begegnet waren. Die Ehe hatte allerdings keinen dauerhaften Bestand. Mittlerweile sind Marco und Marc auch offiziell geschieden. Nach dem Ende seiner TV-Ehe spricht Marco nun also wieder offen über sein Liebesleben und gewährt persönliche Einblicke in den Beginn seiner neuen Partnerschaft.

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Instagram / marco_hadeb Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

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Instagram / marco_hadeb Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Wie findet ihr, dass Marco und sein Partner sich nach dem Tinder-Match schon am nächsten Tag getroffen haben? Genau richtig – wenn die Chemie beim Telefonat stimmt, warum lange warten? Ganz schön schnell! Ein paar Nachrichten mehr hätten auch nicht geschadet. Ergebnis anzeigen