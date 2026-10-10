170 Songs im Tresor: Rihanna hält ihr Comeback weiter zurück

Rihanna (38) hat ihren Fans nun einen seltenen Einblick in ihr Musikarchiv gewährt: Während eines TikTok-Livestreams für ihre Kosmetikmarke Fenty Beauty verriet die Sängerin, wie viele unveröffentlichte Songs sich inzwischen bei ihr angesammelt haben. Insgesamt sollen es rund 170 Stücke sein. Um diese Zahl greifbarer zu machen, griff sie laut Page Six zu einem Vergleich aus ihrer eigenen Produktwelt: "Wenn in einem Tresor zehn Produkte liegen, dann habe ich mindestens 17 Tresore." Ob und wann ihre Fans die Songs tatsächlich zu hören bekommen, verriet Rihanna allerdings nicht. Trotz des prall gefüllten Archivs müssen sie sich also wohl weiter gedulden.

Das bisher letzte Album der Sängerin liegt inzwischen mehr als zehn Jahre zurück: "ANTI" erschien im Januar 2016. Seitdem veröffentlichte Rihanna zwar einzelne Songs, darunter 2022 "Lift Me Up" und 2025 "Friend of Mine" für "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm". Ein vollständiger Nachfolger lässt jedoch weiterhin auf sich warten. Gegenüber Harper's Bazaar kündigte Rihanna zuletzt an, ihre neue Musik werde "nichts sein, was irgendjemand erwartet". Die neuen Songs sollen außerdem weder "kommerziell noch radiotauglich" sein. Welche der 170 Aufnahmen zu dieser künstlerischen Ausrichtung passen und ob ältere Stücke möglicherweise aussortiert werden, bleibt offen.

Auch Rihannas langjähriger Partner A$AP Rocky (38) gab zuletzt einen kleinen Einblick in die Comeback-Pläne der Sängerin. Laut Page Six erklärte der Rapper im August, Rihanna sei derzeit im Studio und arbeite intensiv an neuer Musik. "Verdammt, dafür bekomme ich Ärger", scherzte der Musiker über seine Enthüllung. Offenbar ist A$AP nicht nur über den Stand des Projekts informiert, sondern auch selbst daran beteiligt. Ein Insider behauptete zuletzt gegenüber The U.S. Sun, der Rapper habe an mindestens drei gemeinsam aufgenommenen Songs mitgewirkt. Bei den Fans bleibt trotzdem ein Fragezeichen, denn einen konkreten Termin für Rihannas musikalisches Comeback gibt es bis heute nicht.

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Imago Bei den CFDA Awards 2025 in New York: Rihanna auf dem roten Teppich

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IMAGO / TT Rihanna, 2016 in Stockholm

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Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City