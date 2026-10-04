Seitenhieb: Rihanna kontert EJ Johnson mit nur einem Wort

Rihanna (38) braucht offenbar nicht viele Worte, um sich zu wehren. Im Netz kursiert derzeit ein Video auf Instagram, das EJ Johnson während der Paris Fashion Week zeigt: Der Realitystar möchte sein Pariser Hotel betreten, wird in dem Gedränge zahlreicher Fotografen aber zunächst vom Sicherheitspersonal aufgehalten. Unter dem Clip hinterließ die Sängerin einen Kommentar, der aus einem einzigen Wort besteht: "Verdammt." Mehr hatte die Musikerin zu der Szene offenbar nicht zu sagen. Pikant ist dabei vor allem das Timing: Kurz zuvor hatte EJ sich öffentlich über Rihanna beschwert – und bekam nun die wohl kürzeste Antwort, die in dieser Situation möglich war.

Begonnen hatte die Auseinandersetzung auf TikTok. Dort berichtete EJ von seinem Besuch der Paris Fashion Week und behauptete, die Dior-Show habe eine ganze Stunde später begonnen – Schuld daran sei Rihannas Verspätung gewesen. Dass er dafür wenig übrig hatte, machte er in dem Clip unmissverständlich deutlich: "Und wir hatten keine Lust, auf sie zu warten", stellte er klar. Wenig später tauchte dann das Video vom Hoteleingang auf, in dem EJ zwischen all den Kameras erst einmal vor verschlossener Tür stand. Genau diesen Augenblick wählte Rihanna für ihren Mini-Kommentar aus. Eine ausführliche Stellungnahme zu dem Verspätungsvorwurf gab sie hingegen nicht ab – offenbar hielt sie ein einziges Wort für ausreichend.

Rihannas Kommentar erschien unter dem Hotelvideo, nachdem EJ seine Kritik auf TikTok geäußert hatte. Die Sängerin, die auch unter ihrem Spitznamen RiRi bekannt ist, griff den Realitystar in ihrem Kommentar nicht namentlich an. Durch den zeitlichen Zusammenhang stellte sie aber einen deutlichen Bezug zu seiner vorherigen Kritik her. Ob EJ auf den Ein-Wort-Konter noch einmal geantwortet hat, ist bislang nicht bekannt. Für Rihanna ist die Fashion Week ohnehin ein vertrautes Terrain: Als Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin gehört die dreifache Mutter seit Jahren zu den gefragtesten Gästen der internationalen Modebranche. Ob sie bei der Dior-Show tatsächlich für die Verzögerung verantwortlich war, hat sie selbst bislang nicht kommentiert.

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Getty Images Rihanna im April 2026

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TikTok / ejjohnson__ EJ Johnson spricht in einem TikTok über Rihannas angebliche Verspätung

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Getty Images Helene Mercier-Arnault und Rihanna im Gespräch bei der Christian Dior Womenswear-Show während der Paris Fashion Week

Hat Rihanna mit ihrem knappen Kommentar den Schlagabtausch für sich entschieden? Absolut! Mit einem Wort hat sie EJ souverän den Wind aus den Segeln genommen. Nein – EJs Kritik an der Verspätung bleibt trotzdem berechtigt. Noch nicht entschieden: Jetzt fehlt eigentlich nur noch EJs Antwort. Ergebnis anzeigen