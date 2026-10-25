Tom Hiddleston stürmt mit "Tenzing" die Streaming-Charts

Tom Hiddleston (45) darf sich über einen echten Überraschungserfolg freuen: Sein neuer Abenteuerfilm "Tenzing" ist erst vergangene Woche beim Streamingdienst Apple TV gestartet – und hat sich innerhalb kürzester Zeit an die weltweite Spitze gesetzt. Wie die Auswertungsseite FlixPatrol zeigt, steht das historische Biopic derzeit in 95 Ländern auf Platz eins der Filmcharts. Auch das deutsche Publikum scheint von der Produktion begeistert zu sein: Am 23. Oktober 2026 eroberte der Film hierzulande ebenfalls Platz eins. Damit lässt "Tenzing" unter anderem "Matchbox: Der Film", "Mayday" und "Spider-Man: Far From Home" hinter sich. Für Tom ist der internationale Charterfolg ein weiterer großer Streaming-Erfolg. Er schlüpft in dem Streifen in die Rolle des neuseeländischen Bergsteigers Sir Edmund Hillary. Dieser schrieb 1953 gemeinsam mit dem nepalesischen Bergsteiger Tenzing Norgay Geschichte, als beide den Gipfel des Mount Everest erreichten. Genau diese außergewöhnliche Expedition bildet die Grundlage für das neue Bergsteigerdrama.

Im Mittelpunkt von "Tenzing" steht genau diese legendäre Expedition: Tenzing Norgay und Edmund Hillary waren die ersten Menschen, die den höchsten Berg der Erde bezwangen. Während Tom Hiddleston in die Rolle von Hillary schlüpft, spielt Genden Phuntsok den nepalesischen Bergsteiger Tenzing. Die Regie des Abenteuerfilms führte Jennifer Peedom. Auch die weitere Besetzung ist prominent: Willem Dafoe (71) und Caitriona Balfe (47) sind ebenfalls in dem Biopic zu sehen. Der Film verbindet damit die Geschichte zweier Bergsteiger mit Bildern einer der bekanntesten Expeditionen überhaupt. In den deutschen Apple-TV-Filmcharts muss sich die Konkurrenz aktuell klar geschlagen geben: Hinter "Tenzing" landet "Matchbox: Der Film" auf dem zweiten Platz, "Mayday" folgt auf Rang drei. Ob sich der Film auch in den kommenden Wochen an der Spitze halten kann, wird sich zeigen – der Start jedenfalls verlief für alle Beteiligten mehr als erfolgreich.

Während seine Projekte regelmäßig für Schlagzeilen sorgen, hält sich der Schauspieler in Sachen Privatleben eher bedeckt. Der Schauspieler, der im Februar 45 Jahre alt wurde, ist mit seiner Kollegin Zawe Ashton verlobt. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Nur selten spricht Tom öffentlich über seinen Familienalltag. Erst vor Kurzem gewährte der "Loki"-Darsteller allerdings einen seltenen Einblick in sein Leben als Vater und machte deutlich, welch großen Stellenwert diese Rolle für ihn inzwischen einnimmt. Auch sein Verhältnis zu Sport und körperlicher Fitness habe sich durch den Nachwuchs verändert. Seine Kinder seien für ihn zu einem wichtigen Antrieb geworden, fit und aktiv zu bleiben. Während der Filmstar beruflich derzeit mit "Tenzing" die Streamingcharts anführt, bleibt sein Familienleben ansonsten weiterhin weitgehend privat.

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Getty Images Tom Hiddleston bei der New-York-Premiere von Apple Original Films' "Tenzing"

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Getty Images Tenzin Jigmey, Tom Hiddleston, Jennifer Peedom, Willem Dafoe und Thinley Lhamo bei der New Yorker Premiere von "Tenzing"

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Instagram / bestofhiddles Tom Hiddleston und Zawe Ashton posieren auf dem roten Teppich, Dezember 2025