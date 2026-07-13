Wimbledon-Moment: Jennifer Lopez lacht mit Tom Hiddleston

Was für eine unerwartete Kombination beim diesjährigen Wimbledon-Finale! Jennifer Lopez (56) war am Sonntag, dem 12. Juli, beim Herren-Einzel-Finale in London zu Gast und saß dort ausgerechnet neben Schauspieler Tom Hiddleston (45). Die beiden verfolgten gemeinsam den Sieg von Jannik Sinner (24) über Alexander Zverev (29) und schienen sich dabei bestens zu amüsieren. Wie der Mirror berichtete, brachten sie sich immer wieder gegenseitig zum Lachen, während sie die Spieler anfeuerten. J.Lo erschien passend zur sommerlichen Hitzewelle mit einem auffällig breiten Hut und postete auf Instagram Fotos von dem Ausflug mit dem Kommentar: "Teezeit und Tennis."

Für den Besuch beim Grand-Slam-Turnier hatte Jennifer Lopez ihre Schwester Lynda Lopez sowie ihren langjährigen Freund und Manager Benny Medina dabei. Das Trio gehörte zu einer größeren Gruppe von Prominenten, die von Ralph Lauren (86) in die neu eröffnete "The Polo Bar by Ralph Lauren" am Centre Court eingeladen wurden. Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Cynthia Erivo (39), Elizabeth Debicki (35) sowie Liam Hemsworth (36) mit seiner Verlobten Gabriella Brooks (30). Direkt vor J.Lo und Tom saß dabei noch ein bekanntes Gesicht: Andrew Garfield (42), ebenfalls in Tenniskleidung und ganz in Wimbledon-Weiß. Mit langen Haaren und vollem Bart war der Schauspieler allerdings kaum zu erkennen.

Für Tom war der Wimbledon-Besuch nicht der erste Auftritt im Ralph-Lauren-Umfeld in diesem Sommer. Erst vor Kurzem war er auch bei der Modenschau des Labels während der Mailänder Fashion Week zu sehen. J.Lo wiederum reiste nach mehreren Terminen bei der Paris Fashion Week weiter nach London. Andrew zeigte sich in diesem Jahr ebenfalls schon öfter bei Wimbledon und scheint das traditionsreiche Turnier sehr zu genießen. Dass ausgerechnet J.Lo, Tom und Andrew nun fast wie ein kleines Marvel-Trio auf der Tribüne auftauchten, sorgte bei dem Promi-Auflauf für einen besonderen Hingucker.

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Imago Jennifer Lopez und Tom Hiddleston verfolgen die Action auf dem Centre Court in Wimbledon

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Imago Jennifer Lopez verfolgt mit Tom Hiddleston das Herrenfinale in Wimbledon in London

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Imago Jennifer Lopez bei der Couture Fashion Week in Paris, Juli 2026