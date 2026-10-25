Julian Claßen zeigt lichtes Haar vor Haartransplantation

Bei diesem Rückblick mussten selbst die Fans zweimal hinschauen: Julian Claßen (33) teilte in seiner Instagram-Story alte Bilder aus der Zeit vor seiner Haartransplantation. Mit den damals extrem lichten Haaren ist der Social-Media-Star kaum wiederzuerkennen. Die OP fand im August 2024 in Wien statt – gut zwei Jahre später schaut der Influencer nun gemeinsam mit seiner Ehefrau Palina Claßen auf diese heftige optische Verwandlung zurück. Dass er überhaupt wieder mit den alten Fotos konfrontiert wurde, war offenbar reiner Zufall: Die Aufnahmen seien ihm plötzlich angezeigt worden und sorgten bei ihm erst einmal für einen Schreckmoment. "Das ist gerade bei mir aufgeploppt – kurz erschrocken", erklärte er in seiner Instagram-Story.

Beim direkten Vergleich zwischen seinem früheren Aussehen und dem heutigen Ergebnis konnte Julian selbst kaum glauben, wie groß der Unterschied ausfällt. "Ich habe gerade so einen Schock bekommen, als ich das gesehen habe. Das ist jetzt etwas über zwei Jahre her. Ich finde, es sieht eigentlich voll natürlich aus, oder?", fragte er seine Follower in dem Clip. Eine Bestätigung musste er dabei nicht lange abwarten: Palina war während der Aufnahme im Hintergrund zu hören und stimmte ihrem Mann prompt zu. "Es sieht richtig natürlich aus", meinte sie. Die Clips zeigen die krasse Verwandlung schwarz auf weiß: Vom dünnen Haar vor der OP ist heute nichts mehr zu sehen. Stattdessen trägt Julian jetzt einen richtig dichten Haaransatz, der laut dem YouTuber selbst absolut echt rüberkommt und überhaupt nicht nach einem medizinischen Eingriff aussieht.

Auch privat läuft es bei Julian richtig rund: Der Social-Media-Star und Palina haben klammheimlich Ja gesagt! Ihre Hochzeit machten die beiden mit einem gemeinsamen Instagram-Post offiziell und nahmen ihre Fans direkt mit zu ihrem großen Tag. Auf den Schnappschüssen strahlen die beiden in ihren Hochzeitsoutfits, halten stolz ihre Eheringe in die Kamera und krönen das Ganze mit einem innigen Kuss. Dass Palina nun auch bei Julians Rückblick auf die Haartransplantation im Hintergrund zu hören ist, gibt einen weiteren persönlichen Einblick in den Alltag des frisch vermählten Paares.

Anzeige Anzeige

Imago Julian Claßen bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Throwback-Collage von Julian Claßen aus dem Jahr 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024