Cory Whartons Tochter Maya erneut am Herzen operiert

Erneut bangte Cory Wharton (35) um die Gesundheit seiner kleinen Tochter Maya: Das vierjährige Mädchen musste sich am 22. Oktober 2026 einem weiteren Eingriff am Herzen unterziehen. Wie der Realitystar auf Instagram berichtete, verschlossen die Ärzte im Krankenhaus mehrere zusätzliche Blutgefäße, sogenannte Kollateralgefäße. Die Mediziner hoffen, dass sich dadurch Mayas Sauerstoffwerte verbessern. Das Mädchen kam mit einem seltenen angeborenen Herzfehler zur Welt und wird deshalb bereits seit Jahren engmaschig medizinisch betreut. Einen Tag nach dem jüngsten Eingriff konnte der TV-Star seine Follower beruhigen – die Behandlung sei gut verlaufen. Gleichzeitig machte der Realitystar deutlich, dass Maya weiterhin vor gesundheitlichen Herausforderungen steht. Trotz der guten Nachrichten machte Cory deutlich, dass die Familie noch lange nicht am Ziel ist: "Der Kampf ist noch nicht vorbei, aber gestern war ein Sieg", schrieb er in seinem Beitrag.

Bei Maya diagnostizierten die Mediziner eine Trikuspidalatresie sowie einen Ventrikelseptumdefekt. Beide Fehlbildungen stören den normalen Blutfluss und beeinträchtigen damit auch die Sauerstoffversorgung. Nach Angaben ihres Vaters hat die Vierjährige inzwischen sechs Eingriffe im Herzkatheterlabor und zwei Operationen am offenen Herzen hinter sich. "Gestern musste Maya sich einem weiteren Eingriff am Herzen unterziehen, und ich bin einfach so dankbar, dass alles gut verlaufen ist", schrieb der Teen Mom-Star auf Instagram. Die Ärzte hätten viele Kollateralgefäße mit Spiralen verschließen können. Nun bete die Familie dafür, dass die Maßnahme Mayas Sauerstoffwerte verbessert. Die Behandlungen begleiten das Mädchen schon fast ihr ganzes Leben: Schon im Januar 2023 war Maya im Alter von sieben Monaten behandelt worden. Eine weitere Operation am offenen Herzen folgte im Oktober 2025.

Maya stammt aus Corys Beziehung mit Taylor Selfridge (32). Die beiden haben außerdem die sechsjährige Tochter Mila. Inzwischen ist das einstige Paar getrennt. Aus Corys früherer Beziehung mit Cheyenne Floyd stammt zudem die neunjährige Ryder. Bereits im April 2026 hatte die Familie bange Wochen durchgestanden: Damals lag Maya nach einer zunächst vermuteten Magen-Darm-Erkrankung 18 Tage im Krankenhaus. Taylor bezeichnete diesen Aufenthalt damals als den längsten und belastendsten, den die Familie bis dahin erlebt habe. Nach der Rückkehr nach Kalifornien teilte sie auf Instagram mit: "Mein Baby ist eine Kämpferin, der stärkste kleine Mensch überhaupt. Sie erholt sich noch, aber wir sind endlich wieder in Kalifornien." Cory berichtet nach eigenen Angaben seit Beginn öffentlich über den Krankheitsweg seiner Tochter. Nach dem jüngsten Eingriff bedankte er sich bei seinen Followern für deren Unterstützung.

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Instagram / corywharton_ig Cory Whartons mit seiner Tochter Maya

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Instagram / corywharton_ig Cory Whartons Tochter Maya wurde am Herzen operiert

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Instagram / taylor.selfridge Cory Wharton und Taylor Selfridge, TV-Bekanntheiten

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