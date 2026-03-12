Gewusst? Diese Stars haben sich einen Milliardär geangelt

Emma Watson (35) sorgt derzeit mit neuen Fotos für Aufsehen. Die Schauspielerin wurde beim innigen Kuss mit Gonzalo Hevia Baillères erwischt, dem Erben einer der reichsten Unternehmerfamilien Mexikos. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung steht zwar noch aus, doch die Paparazzi-Aufnahmen sprechen eine deutliche Sprache. Damit würde sich Emma in eine Reihe von Stars einordnen, die ihr Herz an einen Milliardär verloren haben. In Hollywood scheint die Anziehungskraft zwischen Rampenlicht und Reichtum besonders groß zu sein, wie zahlreiche prominente Beispiele zeigen.

Das wohl bekannteste Paar dieser Kategorie sind Salma Hayek (59) und François-Henri Pinault. Seit 2009 ist die Schauspielerin mit dem Kopf hinter dem Luxusgüterkonzern Kering verheiratet, zu dem Marken wie Gucci und Saint Laurent gehören. Ihre Ehe gilt in Hollywood als eine der stabilsten überhaupt und hat bereits über 15 Jahre Bestand. Auch Miranda Kerr (42) führt eine glückliche Beziehung mit einem Milliardär: Das australische Supermodel heiratete 2017 Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel (35). Die beiden sind mittlerweile Eltern von drei gemeinsamen Kindern und führen ihr Leben weitgehend fernab des Rampenlichts. Model Karlie Kloss (33) ist seit 2018 mit dem Investor Joshua Kushner (40) verheiratet, dem Bruder von Jared Kushner (45), der wiederum der Schwiegersohn von Donald Trump (79) ist. Und auch Sängerin Camila Cabello (29) wird seit 2024 mit Henry Junior Chalhoub in Verbindung gebracht, einem libanesischen Erben aus dem Luxusgütersegment. Beide besuchten bereits zusammen das Formel-E-Rennen in Monaco.

Für Emma ist ein reicher Unternehmer übrigens alles andere als Neuland. Zwar bestätigte die Schauspielerin ihre vergangenen Beziehungen nie offiziell, doch werden ihr Gerüchten zufolge weitere Liebeleien mit wohlhabenden Männern nachgesagt. So soll Emma unter anderem mit einem Tech-Milliardär, einem erfolgreichen Cannabis-Unternehmer aus Kalifornien und dem Sohn eines Mode-Milliardärs liiert gewesen sein. Nicht alle Verbindungen zwischen Hollywood und Milliardären halten jedoch für immer: Mariah Carey (56) und der australische Unternehmer James Packer (58) waren zeitweise sogar verlobt, bevor die Beziehung endete. Auch Janet Jackson (59) heiratete 2012 den katarischen Geschäftsmann Wissam Al Mana (51), mit dem sie einen Sohn hat, bevor es zur Trennung kam.

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Imago Mariah Carey in London, August 2025

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Musikerin