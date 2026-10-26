Riskiert heikle Fragen: Herzogin Meghan plant TV-Interview

Plant Herzogin Meghan (45) etwa ein großes TV-Interview über den jahrelangen Streit mit ihrem Vater Thomas Markle Sr. (82)? Wie Rob Shuter in seinem Newsletter "Naughty But Nice" berichtet, soll die Ehefrau von Prinz Harry (42) derzeit Gespräche über einen entsprechenden Auftritt führen. Dabei könnte sie sich erstmals ausführlich vor einem britischen Fernsehpublikum zu dem zerrütteten Verhältnis äußern, ihre Sicht der Dinge schildern und auf bislang unbewiesene Vorwürfe gegen ihren Vater eingehen. Ein Insider verriet dem Newsletter: "Meghan glaubt, dass die Öffentlichkeit sie jetzt möglicherweise anders sieht, und sie will diese Gelegenheit nutzen. Sie sieht eine Chance, ihre Geschichte zu erzählen, ihre Entscheidungen zu erklären und wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das Gefühl haben, ihre Seite nie gehört zu haben." Ob es tatsächlich zu dem viel diskutierten Interview kommt, ist allerdings noch völlig offen.

Besonders brisant könnte bei einem möglichen Interview ein Brief werden, der Anschuldigungen gegen Meghans Vater Thomas Markle Sr. enthält. Die Herzogin hatte ursprünglich erklärt, das Schreiben bereits 2018 erhalten zu haben. Laut Unterlagen der Londoner Metropolitan Police soll es jedoch erst im Januar 2019 eingegangen und anschließend an das Büro der Sussexes weitergeleitet worden sein. Meghans Sprecher erklärte die unterschiedlichen Jahresangaben dem Bericht zufolge mit einem verständlichen Erinnerungsfehler, da die Ereignisse bereits mehrere Jahre zurückliegen. Die darin erhobenen Vorwürfe gegen Thomas sind bislang nicht bewiesen und belegen kein Fehlverhalten. Welche Bedeutung die zeitlichen Unstimmigkeiten für ein mögliches Fernsehgespräch haben könnten, erläuterte ein weiterer Insider gegenüber "Naughty But Nice": "Wenn Meghan möchte, dass dieses Interview die öffentliche Meinung verändert, muss sie direkt auf den zeitlichen Ablauf eingehen. Die Menschen werden wissen wollen, was sie wusste, wann sie es wusste und was danach geschah."

Die Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater Thomas Markle Sr. ist schon seit Jahren zerrüttet. Bereits bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 fehlte Thomas, und auch danach sorgte der Familienkonflikt immer wieder für Schlagzeilen. Wie sehr das angespannte Verhältnis die Herzogin beschäftigt, wurde unter anderem im März 2021 deutlich, als sie gemeinsam mit Harry im viel beachteten CBS-Interview mit Oprah Winfrey (72) über ihr Leben innerhalb der Königsfamilie sprach. Neben dem Rückzug von ihren royalen Pflichten thematisierte das Paar damals auch Meghans schwierige Beziehung zu ihrem Vater und dessen Kontakte zur britischen Presse vor der Hochzeit. Ob Meghan tatsächlich erneut öffentlich über den Familienkonflikt sprechen und sich dabei auch kritischen Fragen zu dem umstrittenen Brief sowie den widersprüchlichen Zeitangaben stellen wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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Getty Images Herzogin Meghan und Oprah Winfrey, März 2021