Young-Sheldon-Star Ian Armitage kontert Fragen zu Sexualität

Iain Armitage (18) steht nicht nur wegen seiner Schauspielkarriere im Fokus: Fremde wollen von ihm auch Details über sein Liebesleben und seine Sexualität erfahren. In dem neuen Buch "Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw's-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy" von Jessica Radloff spricht der Schauspieler darüber, wie sehr sich Fremde für sein Liebesleben und seine Sexualität interessieren. Je nach Person und Situation entscheidet er, ob er humorvoll kontert, dem Thema ausweicht oder deutlich eine Grenze zieht. Besonders schlagfertig reagiert er offenbar, wenn Männer wissen wollen, ob er schwul sei. "Nicht für dich", lautet dann seine Antwort, wie das Portal Just Jared aus dem Buch zitiert. Eine weitere Variante, die er gern nutzt: "Ich habe den richtigen Mann noch nicht gefunden."

Die Neugier beschränkt sich laut Iain jedoch nicht auf Fragen nach seiner Sexualität. Einige Zuschauer spekulierten demnach auch darüber, ob er mit seiner "Young Sheldon"-Kollegin Mckenna Grace (20) zusammen sei. Manchmal werde er sogar direkt auf der Straße angesprochen. "Manchmal kommen Leute in der Öffentlichkeit auf mich zu und sagen etwa: 'Yo, bist du schwul?' oder 'Mann, datest du jemanden?'", berichtet er in Jessica Radloffs Buch, wie Just Jared wiedergibt. Auch Fragen danach, ob er eine Freundin habe oder "viele Mädchen abbekomme", gehören zum Alltag. Persönliche Details gibt der Schauspieler in solchen Momenten nicht preis – stattdessen macht er einen Witz und lenkt das Gespräch in eine andere Richtung. Geht ihm eine Nachfrage zu weit, wird er allerdings unmissverständlich: "Das ist privat, Alter, frag so etwas nicht." Wie es um seine Sexualität oder seinen aktuellen Beziehungsstatus steht, ordnet Iain damit öffentlich nicht ein.

Iain steht bereits seit seiner Kindheit im Rampenlicht. Im Alter von acht Jahren erhielt er die Rolle des jungen Sheldon Cooper im Prequel "Young Sheldon" zu The Big Bang Theory. Die Sitcom startete 2017 und machte den Nachwuchsdarsteller einem weltweiten Publikum bekannt. Einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte der Darsteller also vor der Kamera. Rückblickend schaut er mit Dankbarkeit auf diese Jahre: Die Dreharbeiten hätten sich für ihn nie wie echte Arbeit angefühlt, die Tage am Set und die gesamte Erfahrung habe er genossen.

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Imago Iain Armitage in Washington, D.C., April 2026

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Getty Images Iain Armitage, "Young Sheldon"-Darsteller

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Getty Images Jim Parsons und Iain Armitage bei den Emmy Awards 2017