Nach "Schlagerbooom": Helene schwärmt vom Stadiongefühl

Helene Fischer (42) hat am 17. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle gemeinsam mit Florian Silbereisen (45) und zahlreichen Fans das zehnjährige Jubiläum des "Schlagerbooom" gefeiert. Neben einem Medley ihrer größten Hits präsentierte sie dort erstmals ihre neue Single "Warum" und stand zudem mit ihrem Ex-Partner auf der Bühne. Wie kräftezehrend die energiegeladene Show für sie war, zeigte Helene anschließend in einem Instagram-Video: "Boah, ich bin durchgeschwitzt, ich habe alles für euch dagelassen." Die Stimmung im Saal habe sie direkt in den Sommer zurückkatapultiert: "Ich hab' all eure Wärme gespürt. Ich war einfach direkt wieder im Sommer im Stadion."

Schon vor ihrem Auftritt hatte Helene deutlich gemacht, wie gern sie Florians Einladung zu der großen Jubiläumsparty gefolgt war. In dem Video erklärte die Sängerin: "Zehn Jahre 'Schlagerbooom'. Der Florian hat gerufen und da habe ich natürlich gesagt: 'Ich feier sehr, sehr gerne mit, lieber Flo, denn ich selbst hab' ja auch sehr viel zu feiern heute!'" Anlass für ihre eigene Feierlaune ist vor allem ihr kommendes Album "Wir", das am 4. Dezember erscheinen soll. Darauf möchte die Musikerin unterschiedliche Facetten zeigen: Neben feierlichen Nummern sollen auch emotionale und provokative Songs auf der Platte zu hören sein. Dass es nach der Jubiläumsshow ruhiger werden könnte, deutete die Sängerin dabei nicht an – im Gegenteil: "Aber es geht ja weiter, es hört ja nicht auf."

Zwischen Helene und Florian gibt es nicht nur beruflich reichlich gemeinsame Geschichte. Die Sängerin und der Moderator waren zehn Jahre lang ein Paar und blicken damit auch privat auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Obwohl ihre Beziehung inzwischen beendet ist, stehen sie weiterhin zusammen vor der Kamera und auf der Bühne. Das Jubiläum des "Schlagerbooom" bildete nun eine weitere Gelegenheit dafür: Florian führte durch die große Show in Dortmund, während Helene als musikalischer Gast mehrere Auftritte absolvierte und mit ihm gemeinsam vor das Publikum trat. Ihre Wege kreuzten sich übrigens schon vor mehr als 20 Jahren zum ersten Mal: Damals begrüßte Florian die Musikerin in einer seiner TV-Shows. Auch bei der Jubiläumsausgabe knüpften die beiden daran an und feierten mit den Zuschauern das zehnjährige Bestehen des erfolgreichen Showformats.

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Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026

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Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Florian Silbereisen und Helene Fischer im Jahr 2019

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer bei der Bambi-Verleihung 2016