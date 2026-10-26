Tom Skerritts (†) Enkelin teilt ihr letztes Video mit ihm

Der Tod von Tom Skerritt (†93) hat seine Familie tief getroffen. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in Top Gun weltweit bekannt wurde, ist am 21. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben. Seine Enkelin Maddison Garcia meldete sich nun auf Instagram zu Wort und ließ ihre Follower an einem sehr intimen Moment teilhaben: Sie veröffentlichte Aufnahmen aus ihrem letzten FaceTime-Gespräch mit ihrem Großvater. "Mein letzter FaceTime-Anruf mit ihm", schrieb sie zu den Schnappschüssen. In ihrem Beitrag erinnerte sie an die besondere Verbindung zwischen ihnen beiden und machte deutlich, wie sehr der Verlust die Angehörigen mitnimmt. "Wir alle vermissen dich so sehr, dass es wehtut", richtete sie ihre Abschiedsworte an den Verstorbenen. Mit den Bildern aus dem Videotelefonat gab die Enkelin einen Einblick in die letzten gemeinsamen Momente, die sie mit dem Schauspieler erleben durfte.

Die Familie hatte sich bereits einen Tag nach seinem Tod an die Öffentlichkeit gewandt und bestätigt, dass Tom eines natürlichen Todes gestorben sei. In dem Statement würdigten seine Liebsten ihn nicht nur für seine Arbeit vor der Kamera, sondern vor allem als Ehemann, Vater und Großvater. "Während die Welt Tom durch seine bemerkenswerte Schauspielkarriere kannte, schätzten wir ihn für seinen Humor, seine Neugier, seine Weisheit, seine Großzügigkeit und die Liebe, die er in unser Leben brachte", hieß es darin. Auch frühere Weggefährtinnen nahmen öffentlich Abschied. Julia Roberts (58), die 1989 in "Magnolien aus Stahl" seine Filmtochter verkörperte, schrieb auf Instagram: "Ein strahlendes Licht und ein sanftmütiger Mann. Ruhe in Frieden." Lauren Holly (62), die mit ihm in der Serie "Picket Fences" vor der Kamera stand, erklärte dort ebenfalls: "Ich habe Tom Skerritt verehrt." Sie beschrieb ihn als einen Kollegen am Set, der ihr Leben stark geprägt habe.

Tom war im Laufe seines Lebens insgesamt dreimal verheiratet. Von 1957 bis 1972 war er mit Charlotte Shanks liiert, von 1977 bis 1992 mit Sue Oran. 1998 gab er Julie Tokashiki das Jawort und war mit ihr bis zu seinem Tod verheiratet. Aus der ersten Ehe stammen seine Kinder Andy, Erin und Matt, mit Sue bekam er Sohn Colin. Gemeinsam mit Julie adoptierte der Schauspieler zudem Tochter Emiko. Zu seiner Familie gehören außerdem die fünf Enkelkinder Sara, Maddison, Sunny, Louisa und Georgia sowie die beiden Urenkel Marigold und Ravi. Wie viel ihr Großvater ihr bedeutete, brachte Maddison in ihrem Nachruf auf Instagram zum Ausdruck. "Er hat mein Leben gerettet. Er hat mir Leben geschenkt", schrieb sie. Und weiter: "Er hat uns alle auf seine seltsame Art so sehr geliebt und war besessen von Fantasie, Schöpfung, Kunst und Musik."

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Getty Images Tom Skerritt mit einer Auszeichnung bei den 26. Satellite Awards in Hollywood

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Imago Tom Skerritt als Commander Mike "Viper" Metcalf während der Dreharbeiten zu "Top Gun" 1986

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Getty Images Tom Skerritt und Julie Tokashiki beim IWC Schaffhausen "Top Gun" Gala Event in Genf, Januar 2012