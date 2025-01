Glücklich: Prinzessin Madeleines Familie hat sich eingelebt

Prinzessin Madeleine von Schweden (42) sprach kürzlich bei einem offiziellen Termin seltene, aber herzliche Worte über ihre Rückkehr in die Heimat. Nach Jahren im sonnigen Florida zog sie gemeinsam mit ihrem Mann Chris O'Neill (50) und den drei gemeinsamen Kindern Leonore (10), Nicolas (9) und Adrienne (6) in ihre schwedische Heimat zurück. "Es war eine kleine Umstellung, aber auf seine Art gut", resümierte Madeleine gegenüber der schwedischen Zeitschrift Svensk Damtidning. Besonders freute sie, dass ihre Kinder sich schnell eingelebt haben: "Meine Kinder lieben es, in Schweden zu Hause zu sein. Sie denken, Schweden sei das Beste, was es gibt. Sie sind glücklich."

Dabei war der Umzug eine große Veränderung für die Familie. Während sie in Florida ein Leben mit viel Privatsphäre führen konnten, stehen die Prinzessin und ihre Familie nun in Schweden wieder deutlich mehr im Rampenlicht. Besonders für die Kinder bedeutete die Rückkehr nicht nur eine neue Umgebung, sondern auch ein ganz neuer Schulalltag. Nach einem halben Jahr in Stockholm scheinen sie jedoch bestens angekommen zu sein und haben sogar schon neue Freundschaften geschlossen. Für Madeleine war die Rückkehr in gewisser Weise wie ein Nachhausekommen, denn alte Freundinnen und vertraute Gesichter erleichterten ihr den Neuanfang. Wie sie selbst in einem seltenen Interview der Town & Country zugab, vermisse sie die USA und ihre Freunde dort sehr. Sie ergänzt dazu: "Die USA werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, mein erstes Kind wurde in New York City geboren, und ich hatte das Glück, sowohl in New York als auch in Miami zu leben."

Madeleine, die als drittes Kind von König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) geboren wurde, ist in Schweden aufgewachsen und hat eine enge Bindung zu ihrer Heimat. Gleichzeitig hatte auch Florida, wo sie zehn Jahre lebte, einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Dort genoss sie das zurückgezogene Leben und konnte sich auf ihre Rolle als Mutter konzentrieren. Trotz der Herausforderungen des Ortswechsels steht für Madeleine fest, dass das Glück ihrer Kinder für sie immer an erster Stelle steht. Wie ihre Worte zeigen, scheint genau dieses Glück in Schweden gerade besonders präsent zu sein.

Getty Images Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill, schwedisches Königshaus

Getty Images Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie im August 2021

