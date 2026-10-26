Frank Elstner bremst den Kaulitz-Hype bei "Wetten, dass..?"

Am Samstag, dem 5. Dezember 2026, wird es um 20:15 Uhr ernst: Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) moderieren im ZDF das einmalige Comeback von Wetten, dass..?. Noch bevor überhaupt die erste Wette abgeschlossen ist, hagelt es allerdings Kritik an der Besetzung der Zwillinge. Und ausgerechnet Frank Elstner (84), der die Show einst erfand, dämpft nun die Euphorie. Gegenüber t-online mahnt der Moderator, der selbst 39 Ausgaben der Sendung präsentierte, dazu, zunächst das Ergebnis abzuwarten. Schließlich könne aktuell noch niemand wissen, ob die Besetzung tatsächlich funktioniere. An Aufmerksamkeit fehlt es Bill und Tom jedoch keineswegs: Nach Angaben des ZDF gingen mehr als 250.000 Ticketanfragen für die Show ein. Das ist ein neuer Rekord. Bei früheren Ausgaben hatte der Sender üblicherweise lediglich Anfragen im mittleren fünfstelligen Bereich registriert.

Frank stellt zugleich klar, dass frühere Äußerungen von ihm nicht als vorbehaltlose Unterstützung für die neue Moderatorenwahl aufgefasst werden sollten. "Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Entscheidung war", betont der 84-Jährige im Gespräch mit t-online. Sein Einwand richte sich vielmehr gegen die zahlreichen Urteile, die bereits gefällt würden, obwohl Bill und Tom noch gar nicht in der Sendung zu sehen waren. "Ich habe gesagt: Ich kann den Shitstorm nicht verstehen, wenn jetzt schon alle sagen, das wird nichts, obwohl sie noch nichts gesehen haben. Meine Einstellung dazu ist: abwarten und Tee trinken", erklärt der Show-Erfinder. Auch der Weltruhm der Zwillinge sei für ihn keine Garantie für einen gelungenen Samstagabend: "Die Kaulitz-Brüder sind Weltstars, die kennt man überall. Ob das funktioniert, weiß man eben noch nicht." Bill und Tom erreichen mit Tokio Hotel, ihrem Podcast "Kaulitz Hills" und der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" schon jetzt ein riesiges Publikum.

Rückendeckung bekommen die beiden von Kollegen, die den "Wetten, dass..?"-Hocker bestens kennen. Michelle Hunziker (49) schwärmte gegenüber TV Digital vor allem vom Zusammenspiel der Brüder: "Ich freue mich riesig für die beiden. Die Kaulitz-Brüder machen wirklich super Sachen, sie ticken sehr gut miteinander – und das Publikum liebt sie." Auch Markus Lanz (57), der die Show ebenfalls moderierte, kann dem unkonventionellen Zugang der Zwillinge einiges abgewinnen. "Ich glaube, so komplett anarchisch daranzugehen, ist genau das Richtige", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wetten, dass..?" war 2014 eingestellt worden, feierte zwischen 2021 und 2023 aber bereits mit drei Ausgaben und Thomas Gottschalk (76) als Gastgeber ein Comeback. Nun stehen mit Bill und Tom erstmals zwei Brüder gemeinsam an der Spitze der Traditionsshow.

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Imago Moderator Frank Elstner beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, September 2025

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin