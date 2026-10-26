Royales Dilemma für Beatrice und Eugenie: Wo stehen sie?

Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) stecken offenbar in einer äußerst heiklen Lage: Einerseits wollen die Schwestern den Draht zu ihren Eltern Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (67) nicht komplett kappen, andererseits möchten sie nicht öffentlich an deren Seite auftauchen. Royal-Kommentator Phil Dampier geht davon aus, dass die beiden fürchten, selbst in die Skandale hineingezogen und innerhalb der Königsfamilie ins Abseits gestellt zu werden. Vor allem Prinz William (44) soll mit diesem Teil der Familie unzufrieden sein und sehr genau verfolgen, wie sich die Töchter von Andrew und Sarah positionieren. Zuletzt sollen Beatrice und Eugenie ihre Mutter zwar privat besucht haben – ein gemeinsamer Auftritt vor Kameras komme derzeit aber nicht infrage. "Ich glaube nicht, dass sie derzeit mit ihr in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen, und wahrscheinlich ist auch ihr klar, dass das keine gute Idee ist", erklärte Phil, wie Express berichtet. Damit versuchen die Prinzessinnen anscheinend, den privaten Zusammenhalt zu bewahren, ohne ihre Stellung im Königshaus zusätzlich zu belasten.

Hintergrund der angespannten Situation sind neu veröffentlichte Unterlagen rund um den Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66). Eine E-Mail aus dem Juli 2010 dokumentiert einen freundschaftlichen Austausch zwischen Epstein und Andrew. Zudem sollen Beatrice und Eugenie ihre Mutter einst auf einer Reise nach New York zu Epstein begleitet haben. Weitere publik gewordene Nachrichten bringen besonders Sarah in Erklärungsnot. Andrew wiederum wurde an seinem 66. Geburtstag in Sandringham wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt festgenommen. Andrew weist jegliches Fehlverhalten zurück. Die Töchter sollen ihr Verhältnis zu ihrer Mutter nun überdenken, sie jedoch nicht aus ihrem Leben verbannen wollen. "Sie bewerten ihr eigenes Leben neu – sie wollen nicht durch den Skandal belastet werden", erklärte Phil. Er erwartet, dass die Beziehung zu Sarah künftig nicht mehr "so eng wie früher" sein werde, da beide Schwestern inzwischen eigene Familien haben.

Auch ihr Verhältnis zum Rest der Königsfamilie wurde zuletzt viel diskutiert. Eugenie galt lange als enge Vertraute von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45), soll sich inzwischen aber deutlich von den Sussexes entfernt und stattdessen William angenähert haben. Beatrice soll derzeit ebenfalls keinen Kontakt zu Harry und Meghan haben. Der Spagat zwischen den Eltern und der eigenen Stellung im Palast wird dadurch nicht leichter. Eine bewusste Distanz zu öffentlichen Kontroversen dürfte dabei auch dem jeweiligen Privatleben der beiden zugutekommen. Beatrice lebt mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und ihren beiden Töchtern in den Cotswolds. Damit befindet sie sich räumlich näher am britischen Familiengeschehen. Eugenie wohnt mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) und ihrer Familie zumindest zeitweise in Portugal. Die Entfernung verschafft ihr mehr Abstand von der angespannten Situation in Großbritannien, entbindet sie jedoch nicht von der Frage, wie sie sich gegenüber ihren Eltern und dem Königshaus positioniert.

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Imago Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, 2026

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Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie bei der Gavel&Grand Benefit Auction im Bowery Hotel, New York, am 26. März 2014

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Instagram / edomapellimozzi Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice