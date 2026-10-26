Sportfreunde Stiller nennen Ersatztermine nach Konzertabsage

Nach den kurzfristig abgesagten Jubiläumskonzerten in Oberhausen, Aurich und Bremen steht nun fest, wann die Sportfreunde Stiller die ausgefallenen Shows nachholen. In einem aktuellen Instagram-Beitrag nannte die Band die drei Ersatztermine: Am 12. März 2027 treten die Musiker in der Sparkassen Arena in Aurich auf. Einen Tag später, am 13. März 2027, folgt der Auftritt im Bremer Pier 2. Die Fans in Oberhausen müssen sich etwas länger gedulden – dort wird das Konzert in der Turbinenhalle am 15. April 2027 stattfinden. Fans, die bereits Tickets für eine der abgesagten Shows besitzen, können aufatmen: Laut der Band behalten die Karten ihre Gültigkeit und lassen sich für den jeweiligen Nachholtermin nutzen. Wer an den Ersatzterminen keine Zeit hat, kann die Tickets alternativ zurückgeben.

Laut Band wurden die drei Ersatztermine in enger Abstimmung zwischen dem Management und den Veranstaltern festgelegt. Dabei liegen die Nachholkonzerte in Aurich und Bremen noch vor dem offiziellen Beginn der für 2027 geplanten Tour, die am 9. April in Düsseldorf startet. Der neue Termin in Oberhausen folgt hingegen nur wenige Tage nach dem Tourauftakt, wie RTL berichtet. Dass nicht jeder Fan an den neuen Daten Zeit haben wird, ist den Musikern bewusst. "Wir hoffen sehr, dass diese für euch passen oder ihr es passend macht und wir alle die Enttäuschung in neue Vorfreude ummodeln können", schrieben sie auf Instagram. Gleichzeitig zeigten die Sportfreunde Stiller Verständnis für all jene, die bereits Geld und Zeit in die Anreise oder Übernachtung investiert hatten und von den sehr späten Absagen enttäuscht waren. Die ursprünglich geplanten Shows in Oberhausen und Bremen waren laut der Website der Band ausverkauft.

Die drei für den 22. Oktober in Oberhausen, den 23. Oktober in Aurich und den 24. Oktober in Bremen geplanten Konzerte mussten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden. Welches Bandmitglied betroffen war, ließen die Musiker zunächst offen. Inzwischen steht fest, dass Sänger Peter Brugger seine Stimme krankheitsbedingt nicht einsetzen konnte. Besonders enttäuschend war die Absage für die Fans in Oberhausen: Sie erfolgte erst am Tag des geplanten Auftritts, weil die Band bis zum Nachmittag noch alles versucht hatte, um doch auf der Bühne stehen zu können. "Das ist einfach eine lose-lose Situation für alle und der Moment der Entscheidung total beschissen", erklärten die Musiker auf Instagram zu der schwierigen Lage. Die Ausfälle trafen die Gruppe mitten in ihrem 30-jährigen Jubiläum und ihrer "30 wunderbare Jahre - Konzertreise". In der Ankündigung der Ersatztermine ist inzwischen bereits von der "31 wunderbare Jahre Tour" die Rede.

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Imago Premiere der ARD-Doku der Sportfreunde Stiller in Berlin: Florian "Flo" Weber, Rüdiger "Rüde" Linhof und Peter Brugger im Mai 2026

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Johannes Simon/Getty Images for Filmfest Muenchen Peter Brugger, Sänger von Sportfreunde Stiller

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Getty Images Sportfreunde Stiller im März 2007

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