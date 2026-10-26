Ein Sultan ist zu Besuch: Aber Kate fehlt an Williams Seite

Beim Staatsbesuch des omanischen Sultans Haitham bin Tarik fiel eine Aufgabe weg, die ansonsten fest eingeplant ist: Prinzessin Kate (44) holte den Staatsgast nicht gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (44) an dessen Unterkunft ab. Stattdessen wartete die Prinzessin von Wales gemeinsam mit König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) unter dem überdachten Podest an der Datchet Road. Der Grund für die veränderte Aufgabenverteilung: Der Sultan war ohne seine Ehefrau nach Großbritannien gereist. William übernahm die Begrüßung an der Residenz deshalb allein und begleitete ihn anschließend nach Windsor. Dort hieß Kate den Sultan schließlich mit einem tiefen Knicks willkommen. Für den offiziellen Auftakt hatte sich die Royal einen maßgeschneiderten waldgrünen Mantel von Sarah Burton für Alexander McQueen (†40) ausgesucht. Dazu kombinierte sie einen farblich passenden Hut der britischen Modistin Juliette Botterill.

Trotz strömenden Regens verzichtete die Familie beim Einsteigen in die geschlossenen Pferdekutschen auf Regenschirme. König Charles fuhr mit dem Sultan in der Irish State Coach zum Schloss. In der zweiten Kutsche folgte Königin Camilla, an ihrer Seite der stellvertretende Premierminister für Verteidigungsangelegenheiten des Sultanats. Kate und William nahmen wiederum in der Australian State Coach, der dritten Kutsche, Platz. Der stellvertretende Premierminister für Wirtschaftsangelegenheiten sowie der Generalsekretär des omanischen Königshofes gesellten sich zu ihnen. Ziel des Konvois war der zeremonielle Empfang im Innenhof von Schloss Windsor. Anschließend blieb Kate beim Programm wie gewohnt an der Seite ihres Ehemanns.

Auch beim Staatsbankett am Abend trat Kate mit William auf. Sie erschien in einer bodenlangen, buttergelben Robe des libanesischen Designers Elie Saab (62). Einen persönlichen Bezug zur royalen Familiengeschichte stellte ihr Schmuck her: Die Prinzessin trug die mit Diamanten und Perlen besetzte Lover's-Knot-Tiara, die einst auch ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36) zur Verfügung gestanden hatte. Komplettiert wurde der Auftritt durch Ohrringe und ein Armband aus dem Nachlass von Queen Elizabeth II. (†96). Dazu kamen royale Orden und Schärpen. Diese sieht das Protokoll bei einem Bankett zu Ehren eines Staatsgastes vor. Der Sultan von Oman wurde in Windsor mit dem vollen Zeremoniell empfangen, das die britische Royal Family für Staatsbesuche bereithält.

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Imago Prinz William empfängt Sultan Haitham bin Tarik in dessen Londoner Residenz

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales

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Getty Images Catherine, Princess of Wales, trifft zum Staatsbankett für Sultan Haitham bin Tarik al Said auf Schloss Windsor ein