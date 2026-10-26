Spencer Matthews verwirrt mit Geständnis: Er trinkt wieder

Spencer Matthews (38) hat seine Fans nun mit einem offenen Bekenntnis überrascht: Der Realitystar, der jahrelang mit massiven Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, trinkt inzwischen wieder gelegentlich Alkohol. In einer aktuellen Folge von Katherine Ryans (43) Podcast "What's My Age Again?" fragte die Moderatorin direkt nach seinem Alkoholkonsum. Seine Antwort fiel knapp aus: "Ich trinke", stellte Spencer klar. Auch seine Vorlieben verriet der Unternehmer: Am liebsten gönne er sich ein kühles Bier oder ein Glas weißen Burgunder, beispielsweise einen Puligny-Montrachet. Ein Ausschnitt des Gesprächs machte anschließend auf TikTok die Runde und sorgte für reichlich Verwirrung.

In den Kommentaren meldeten sich zahlreiche Nutzer zu Wort, die bislang davon ausgegangen waren, dass der frühere "Made in Chelsea"-Darsteller weiterhin vollständig auf Alkohol verzichtet. "Ist er nicht abstinent geworden und hat einen alkoholfreien Gin herausgebracht?", fragte sich ein Nutzer auf TikTok. Tatsächlich hatte Spencer 2018 mit dem Trinken aufgehört und ein Jahr später die alkoholfreie Spirituosenmarke CleanCo gegründet. Nach rund zweieinhalb Jahren Abstinenz entschied er sich jedoch, zu besonderen Anlässen wieder in Maßen Alkohol zu trinken. Bereits 2021 erklärte er gegenüber The Sun: "Ich bin also kein vollständiger Abstinenzler, aber ich finde, dass ich mittlerweile ein wirklich gutes und positives Verhältnis zu Alkohol habe."

Auch 2024 betonte Spencer im Podcast "Boots presents Taboo Talk", inzwischen ein gesundes Gleichgewicht gefunden zu haben. "Früher wäre aus einem Glas zehn geworden, und dann wäre ich die ganze Nacht unterwegs gewesen. Heute bin ich die meiste Zeit nüchtern." Wie dramatisch seine Alkoholprobleme einst waren, schilderte seine Ehefrau Vogue Williams (41) zuletzt im Podcast "I'm A Celebrity". Als sie mit dem gemeinsamen Sohn Theodore schwanger war, stellte sie ihrem Partner ein Ultimatum: Würde Spencer seinen damaligen Lebensstil fortsetzen, würde sie ihn verlassen. "Ich habe nicht gesagt: 'Du musst aufhören.' Ich habe nur gesagt: 'Ich will das nicht'", so Vogue.

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Getty Images Spencer Matthews, TV-Bekanntheit

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Instagram / spencermatthews Spencer Matthews, TV-Persönlichkeit

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews im Urlaub