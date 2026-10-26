Keith Urban spricht nach Scheidung über seine schwere Zeit

Keith Urban (59) hat nach der Scheidung von Nicole Kidman (59) erstmals persönlich über sein Familienleben und die schwere Entstehungszeit seines Albums "Flow State" gesprochen. Im Interview mit Associated Press erklärte der Sänger, dass die locker klingende Platte unter belastenden Umständen produziert worden sei. "Es war ein schwieriges Album, obwohl es irgendwie so mühelos klingt", räumte Keith ein. Die Umstände hinter den Kulissen hätten nicht zu dem gepasst, was am Ende auf der Platte zu hören ist. "Damals war das ein ziemlicher Gegensatz. Aber ich bin wirklich dankbar dafür, wie das Album geworden ist", erklärte er. Im Hinblick auf sein Familienleben blieb Keith eher wortkarg. "Natürlich beschütze ich meine Familie sehr, sehr stark, und das habe ich die ganze Zeit über getan", betonte er und machte deutlich, dass er Privates auch nach dem Ehe-Aus nicht ausführlich öffentlich machen möchte. Nicole und die gemeinsamen Töchter Sunday Rose und Faith stehen für ihn weiterhin unter besonderem Schutz.

"Flow State" ist das erste Album, das Keith seit der Trennung veröffentlicht hat. Die Platte besteht überwiegend aus Coverversionen und bildet mit ihrer Leichtigkeit einen deutlichen Kontrast zu Keiths damaligem Alltag. Gegenüber der Nachrichtenagentur bezeichnete er das Werk als eine "unerwartete Sammlung von Songs und ein sehr unerwartetes Album. [...] Es war praktisch das komplette Gegenteil von dem, was damals passierte". Inhaltlich sei es um "ständige Bewegung" gegangen. In einem weiteren Gespräch mit dem Gitarristen Dann Huff erklärte Keith, wie er nun mit seiner veränderten Lebenssituation umgehen möchte. Er wolle beobachten, was in seinem Kopf vorgeht, ohne sich mit jeder inneren Stimme gleichzusetzen. "Ich bin nur derjenige, der zuhört", beschrieb der Sänger seinen Ansatz. Das bringe ihn an einen "ruhigen, beständigen und geerdeten Ort" zurück. Sein Leitgedanke für das Jahr sei klar: "Wie macht man das also am Morgen? An diesem Punkt bin ich. Vereinfachen. Vereinfachung ist in diesem Jahr mein Weg."

Keith und Nicole hatten sich 2006 das Jawort gegeben. Im September 2025 wurde ihre Trennung öffentlich, im Januar 2026 folgte nach fast 20 Ehejahren die rechtskräftige Scheidung. Ihre beiden Töchter Sunday Rose und Faith sind inzwischen Teenager. Wie belastend Keith seine damalige Situation empfand, deutete er bereits kurz nach der Trennungsnachricht an. In einem Trailer zur CBS-Realityshow "The Road" beschrieb der Musiker den Touralltag als ausgesprochen einsam und nur schwer erträglich. Nach der Trennung zog er sich privat weitgehend zurück, brachte jedoch neue Musik heraus und stand mit seiner Live-Touring-Band auf der Bühne.

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Imago Keith Urban auf dem roten Teppich bei den ACM Awards in Las Vegas.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

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Getty Images Keith Urban tritt beim CMA Fest 2025 im Nissan Stadium in Nashville auf