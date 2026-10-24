Krankheit stoppt Sportfreunde Stiller kurz vor Auftritt

Die Sportfreunde Stiller müssen ihre Jubiläumstour unterbrechen: Gleich drei Konzerte fallen kurzfristig aus. Betroffen sind die Auftritte am 22. Oktober in der Turbinenhalle Oberhausen, am 23. Oktober in der Sparkassen Arena Aurich und am 24. Oktober im Bremer Pier 2. Auf Instagram meldete sich die Band mit einer Entschuldigung bei ihren Fans: "Schweren Herzens müssen wir leider wegen Krankheit sehr kurzfristig die anstehenden drei Konzerte absagen." Besonders bitter: Die Nachricht für Oberhausen kam erst am Tag des geplanten Auftritts – die Musiker hatten offenbar bis zuletzt darauf gesetzt, den ersten der drei Auftritte doch noch absolvieren zu können. "Wir hatten bis gerade eben gehofft, dass es geht, aber die Gesundheit geht vor", hieß es weiter. Wer aus der Gruppe erkrankt ist und um welche Erkrankung es sich handelt, verrieten die Sportfreunde Stiller nicht.

Die bereits gekauften Eintrittskarten sollen für die geplanten Ersatztermine gültig bleiben. Ersatztermine sollen schnellstmöglich bekannt gegeben werden. Wer an den neuen Terminen verhindert ist, kann seine Karte zurückgeben. "Es tut uns sehr leid! Wir hatten uns schon so auf euch gefreut!", schrieb die Gruppe auf Instagram. Die Shows in Oberhausen und Bremen waren der Band-Website zufolge ausverkauft, als Vorband war Brockhoff angekündigt. In den Kommentaren mischten sich unter die zahlreichen Genesungswünsche allerdings auch deutliche Kritik an der späten Information. Fans berichteten von gebuchten Hotels, langer Anreise, extra genommenen Urlaubstagen und geplatzten Überraschungsplänen. Ein betroffener Fan war demnach bereits mit seinen beiden Kindern in Oberhausen angekommen und bleibt nun auf den Hotelkosten sitzen. Ein anderer hatte zwei Stunden Anfahrt, Urlaub und eine teure Übernachtung eingeplant. Ob die nächsten Stopps in Magdeburg, Wien, Kempten und Frankfurt stattfinden, ist noch offen.

Die kurzfristige Zwangspause erinnert auch an eine schwere Phase der Bandgeschichte. Erst fünf Monate zuvor hatten Sportfreunde Stiller in der ARD-Dokumentation "Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand" offen über ihren Beinahe-Kollaps im Jahr 2017 gesprochen. Sänger Peter Brugger war damals nach eigener Darstellung emotional völlig ausgebrannt. Auf der Bühne habe er keine Regung mehr gespürt. Die Band zog daraufhin die Reißleine und verschwand für rund drei Jahre aus der Öffentlichkeit. Florian Weber (50) räumte in der Doku rückblickend ein, dass die totale Erschöpfung seines Kollegen zuvor nicht ausreichend beachtet worden sei. Peter hatte die Gruppe 1996 mit Florian gegründet, 1997 kam Bassist Rüdiger Linhof hinzu. Nach der Pause fanden die drei ab 2020 wieder zueinander. 2022 feierten sie bei Rock am Ring ihr Live-Comeback. Im Juni veröffentlichten Sportfreunde Stiller außerdem ihr Album "Happy Birthday" zum 30-jährigen Bandbestehen.

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Imago Premiere der ARD-Doku der Sportfreunde Stiller in Berlin: Florian "Flo" Weber, Rüdiger "Rüde" Linhof und Peter Brugger im Mai 2026

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Johannes Simon/Getty Images for Filmfest Muenchen Peter Brugger, Sänger von Sportfreunde Stiller

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Getty Images Sportfreunde Stiller im März 2007