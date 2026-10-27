Verstörendes Video zeigt Chris Browns Angriff im Klub

Neu veröffentlichte Aufnahmen zeigen einen Angriff von Chris Brown (37) auf den Produzenten und früheren Freund Abe Diaw in einem Londoner Nachtclub. Das von Page Six verbreitete Video entstand im Februar 2023 im Tape im Stadtteil Mayfair. Auf der gut gefüllten Tanzfläche greift der Sänger Abe zunächst an dessen Kapuze. Danach schlägt Chris mehrmals mit einer Tequilaflasche in Richtung seines Kopfes. Die heftige Auseinandersetzung dauert rund 20 Sekunden. Auch Gesangscoach Omololu Akinlolu ist auf den Bildern zu sehen. Er hält Abe fest und versucht ebenfalls, ihn zu schlagen. Anschließend verlagert sich die Attacke offenbar in einen weiteren Raum des Clubs. Dort gehen Chris und Omololu erneut auf den Produzenten los. Erst durch das Eingreifen anderer Anwesender endet der Angriff. Die Aufnahmen zeigen damit den Vorfall, der später strafrechtliche Folgen für den Musiker und seinen Mitangeklagten hatte.

Nach dem Angriff muss Abe wegen Verletzungen am Kopf und am Knie im Krankenhaus versorgt werden. Eine MRT-Untersuchung Anfang März ergibt außerdem eine schwere Verletzung eines Bandes an der Innenseite seines linken Knies. Vor dem Southwark Crown Court bekennt sich Chris wegen seiner Beteiligung an einer gewalttätigen Auseinandersetzung schuldig. Er wird zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt und muss daher nicht ins Gefängnis. Auch Omololu erhält nach einem Schuldeingeständnis eine Bewährungsstrafe und entgeht damit einer Haftstrafe. Richter Tony Baumgartner betont laut The Sun die Gefährlichkeit der Attacke: "Der wiederholte Einsatz einer Glasflasche auf diese Weise, insbesondere gegen den Kopf gerichtet, war eindeutig gefährlich. Dadurch bestand das Risiko einer schwereren Verletzung als der, die letztlich erlitten wurde." Nach Auffassung des Gerichts übernahm Chris bei dem Vorfall gegen 3 Uhr morgens die führende Rolle. Staatsanwältin Heidi Stonecliffe KC beschreibt das Tatmittel gegenüber The Sun als "schwere, quadratische Tequilaflasche".

Chris wird erst im März 2025 festgenommen, rund zwei Jahre nach dem Vorfall. Die Polizei greift den Musiker im Fünfsternehotel The Lowry auf. Zunächst besteht der Verdacht der schweren Körperverletzung. Nach Zahlung einer Kaution von 9,5 Millionen Dollar kommt der Sänger wieder auf freien Fuß. Abe hatte schon im Oktober 2023 Klage gegen seinen früheren Freund eingereicht. Darin beschuldigt der Produzent Chris, ihm mit einer Flasche Don Julio 1942 schwere und bleibende Verletzungen zugefügt zu haben. Zudem sei er nach dem Angriff etwa 30 Sekunden lang bewusstlos gewesen. Chris bestreitet die Attacke zunächst, gesteht später aber seine Beteiligung an der gewalttätigen Auseinandersetzung ein. Für den Sänger ist es nicht die erste Verurteilung wegen eines gewaltsamen Vorfalls: Schon 2009 wurde er wegen eines Angriffs auf seine damalige Partnerin Rihanna (38) schuldig gesprochen. Der aktuelle Fall wurde nun mit der achtmonatigen Bewährungsstrafe abgeschlossen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Chris Brown, im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Brown im Juni 2025 vor dem Londoner Crown Court

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Brown in London, Juli 2026

Anzeige