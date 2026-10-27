Königin Camillas Sohn machte ihr einst das Leben zur "Hölle"

Tom Parker Bowles (51) blickt auf eine Jugend zurück, die seine Eltern einiges an Nerven gekostet hat. Im Podcast "Don't Judge Me" sprach der Sohn von Königin Camilla (79) mit Gabriela Peacock überraschend offen über seine wilden Teenagerjahre. Der heute 51-Jährige erinnerte sich an eine Zeit voller durchfeierter Nächte und räumte ein, dass sein damaliges Verhalten für seine Mutter und seinen Vater Andrew Parker Bowles eine echte Belastungsprobe war. "Mein Gott, was hatten wir für einen Spaß ... auch wenn ein Teil davon damals vielleicht chemisch herbeigeführt war", gestand er laut Hello. Bereuen wolle er davon allerdings nichts – zumindest nicht die Partys an sich. "Ich bereue davon überhaupt nichts. Was ich bereue, ist, dass ich meinen Eltern die reine Hölle bereitet habe – und dass ich erwischt wurde", stellte der Brite klar. Damit macht Tom deutlich, dass sich seine Reue weniger auf die wilden Erlebnisse selbst bezieht. Vielmehr bedauert er, welche Folgen sein Verhalten für Camilla und seinen Vater Andrew Parker Bowles hatte. Die beiden mussten sich offenbar nicht nur mit seinen Eskapaden, sondern auch mit deren Konsequenzen auseinandersetzen.

Dass sein früherer Lebensstil auch beruflich Spuren hinterließ, hatte Tom bereits 2017 eingeräumt. Damals erzählte er The Daily Telegraph, dass ihn das ausgelassene Feiern regelmäßig seinen Job kostete. "Ich war in den meisten Dingen ziemlich schlecht. Ich war laut und feierte etwas zu heftig, deshalb wurde ich, als ich jünger war, ständig gefeuert", erinnerte er sich. Einen Ausweg fand er schließlich in seiner größten Leidenschaft: "Aber ich liebte es zu essen und wusste ungefähr, wie man einen Satz formuliert, also dachte ich, ich könnte anfangen, über Essen zu schreiben." Heute verdient er sein Geld als Foodjournalist, Restaurantkritiker und Kochbuchautor. Trotz der früheren Belastungen beschreibt er das Verhältnis zu seiner Mutter weiterhin als eng. Kleinere Meinungsverschiedenheiten gibt es in der Familie aber offenbar noch immer. Im Gespräch erklärte er laut Hello über Camilla: "Alles ist noch genauso. Wir streiten uns immer noch ein bisschen über bestimmte Dinge."

Tom stammt aus Camillas erster Ehe mit Andrew Parker Bowles. Gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Laura Lopes (48) hält er sich trotz der Verbindung zum britischen Königshaus weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Aus seiner inzwischen geschiedenen Ehe mit Sara Buys hat der Autor zwei Kinder. Laura ist in der Kunstwelt tätig, mit dem früheren Model Harry Lopes verheiratet und dreifache Mutter. Familiäre Prägungen spielen auch im Leben von Mutter Camilla eine große Rolle: Die Königin wuchs mit ihren Geschwistern Annabel und Mark auf, ihr Vater Bruce Shand las den Kindern regelmäßig vor und weckte so ihre Liebe zu Büchern. Über seine eigene Vergangenheit sprach er innerhalb der Familie dagegen kaum. Erst als 1990 seine Autobiografie erschien, erfuhr Camilla ausführlicher, was er als Soldat und später als Kriegsgefangener durchgestanden hatte. Auf diesem Weg lernte sie eine Seite der Lebensgeschichte ihres Vaters kennen, über die er zuvor weitgehend geschwiegen hatte.

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Getty Images Königin Camilla und Tom Parker Bowles, Juni 2024

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Getty Images Tom Parker Bowles und Königin Camilla beim Cheltenham Festival, März 2015

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Getty Images Tom Parker Bowles und seine Mutter Königin Camilla, September 2009