Über 5.000 Euro: Barry Keoghan gönnt sich Beauty-Behandlung

Barry Keoghan (34) greift für sein Aussehen tief in die Tasche: Der Schauspieler hat sein Gesicht bereits zweimal mit dem Hautstraffungsverfahren XERF behandeln lassen. Zu sehen ist das in einem Instagram-Video der bekannten Hautspezialistin Nilam Holmes. Darin ist zu sehen, wie der Ire auf einer Liege ruht, während die Behandlerin mit einem Handgerät über seine Wangen, seine Nase und seine Kieferpartie fährt. Die Methode soll das Gesicht straffen und festigen – und das ganz ohne operativen Eingriff, ohne Nadeln und ohne Betäubung. Günstig ist das allerdings nicht: Zwei Sitzungen im Abstand von vier bis acht Wochen schlagen bei Nilam mit bis zu 4.500 britischen Pfund zu Buche. Umgerechnet sind das mehr als 5.000 Euro. Ob der Schauspieler die Behandlung aus eigener Tasche bezahlt hat, ist nicht bekannt.

Im Clip erklärt der Schauspieler: "Ich habe viel davon gehört, und Nilam ist sehr begeistert davon. Und sie ist brillant in dem, was sie tut. Das meine ich wirklich so." Über seine Besuche sagt er zudem: "Jedes Mal, wenn ich komme, ist es sehr entspannend und therapeutisch. Nilam kümmert sich um meine Haut. Ich fühle mich besser. Ich sehe besser aus. Ich denke, es ist wichtig, sich innerlich und äußerlich um sich selbst zu kümmern."

In letzter Zeit wurde Barrys angeblich verändertes Aussehen immer wieder öffentlich diskutiert. Bei der Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" im März fielen vor allem seine voller wirkenden Wangen und Lippen auf. Fachleute äußerten anhand von Fotos Vermutungen über mögliche Fillerbehandlungen – bestätigt hat der Ire das aber nie.

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Imago Barry Keogan bei der Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" in New York

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Imago Barry Keoghan, Schauspieler

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Getty Images Barry Keoghan, Mai 2025