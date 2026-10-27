Martina Reuter triumphiert bei US-Bodybuilding-Wettkampf

Martina Reuter (46) hat bei den NPC New England Championships in Boston gleich doppelt abgeräumt: In der Klasse Fit Model Masters belegte sie den zweiten Platz, während sie in der Einsteigerwertung Fit Model Novice den vierten Rang ergatterte. Wie Focus online berichtet, war der Auftritt bei dem US-Wettkampf am 24. Oktober für die Moderatorin allerdings eine echte Zitterpartie: Ihr Coach Olaf Mann musste kurzfristig passen und konnte nicht mit in die Staaten reisen. Verlassen konnte sie sich an ihrem 16-Stunden-Wettkampftag hingegen auf ihr rein weibliches Team: Julia Annerl richtete Haare und Make-up, Monika Spajievic bespielte die Social-Media-Kanäle und Anja Stoll hielt das Spektakel für die Nachwelt fest. Bei der Siegerehrung brachen bei der 46-Jährigen dann alle Dämme: "Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich stehe hier in Amerika auf der Bühne, mein Name wird aufgerufen und plötzlich halte ich eine Auszeichnung in den Händen. Ich habe geweint, gelacht und gezittert. Das ist einer der emotionalsten Momente meines Lebens!", so Martina im Interview.

Mit dem sportlichen Erfolg möchte Martina, die einst 125 Kilo auf die Waage brachte, vor allem der Damenwelt zeigen, was mit eisernem Willen alles möglich ist. Ihr Fazit nach dem Bostoner Muskelfest fiel dementsprechend klar aus: "Ich möchte im Bodybuilding künftig ausschließlich mit Frauen zusammenarbeiten. Frauen halten zusammen, Frauen unterstützen sich und Frauen müssen keine Konkurrentinnen sein. Wir können uns gegenseitig groß machen. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wertvoll echte Loyalität und Zusammenhalt sind", erklärte Martina im Interview. Die nächsten Pläne der Österreicherin stehen ohnehin schon fest: Im März 2027 will die Sportlerin bei der legendären "Arnold Classic" in Ohio an den Start gehen. Die Registrierung und Qualifikation sieht sie nach dem US-Erfolg als eingetütet an, auch wenn die bürokratischen Feinheiten noch geklärt werden müssen. "Amerika war immer ein riesiger Traum für mich. Jetzt habe ich hier einen zweiten Platz geholt. Und ich bin noch lange nicht fertig", verkündete Martina kampflustig.

Schon vor dem Trip über den großen Teich hatte Martina einen entscheidenden Meilenstein im Kalender. Bei der Natural-Bodybuilding-Meisterschaft der ANBF im heimischen Linz durfte sie nach der Bühnenshow zum allerersten Mal in ihrer Karriere zur Dopingkontrolle antreten. Die Moderatorin befürwortet die Urininspektion bei Natural-Events übrigens ausdrücklich und stellt klar, dass ihre Muckis ganz ohne verbotene Wundermittel gewachsen sind. Der Trip nach Boston war nun ihre Premiere auf US-amerikanischem Bodybuilding-Parkett – und mündete trotz des Coachausfalls direkt in zwei Top-4-Platzierungen, die sich wahrlich sehen lassen können.

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reuter_martina_official Martina Reuter mit ihrem Team bei den NPC New England Championships in Boston, Oktober 2026

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter vor ihrer Transformation

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter zeigt ihre Transformation im Juli 2026