Alicia Keys verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Alicia Keys (45) und Swizz Beatz (48) gewähren nur selten tiefere Einblicke in ihr Eheleben. In einem gemeinsamen Interview mit Vogue Italia erzählten die Musikerin und der Produzent nun jedoch ausführlich von ihrer Beziehung, die seit 16 Jahren Bestand hat. 2010 heirateten die beiden – und nach eigener Aussage kam es in all den Jahren zu keinem einzigen Streit. Swizz erklärte das Erfolgsrezept des Paares gegenüber dem Magazin so: "Wir haben nie gestritten, wir haben nie unsere Stimmen erhoben. Und wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, sprechen wir wie Erwachsene beim Abendessen darüber." Verschiedene Ansichten gibt es also durchaus, doch der Umgangston bleibt ruhig. Neben ihrer gelassenen Kommunikation ist ihnen noch etwas wichtig: Trotz voller Terminkalender schaffen sie bewusst Zeit füreinander – mit einem festen Eintrag im Kalender.

Einmal monatlich planen Alicia und Swizz einen gemeinsamen Dateabend ein. Wie wichtig ihnen dieser Rückhalt ist, verdeutlichte die Sängerin im Gespräch mit Vogue Italia: Sie beschrieb ihren Ehemann als "einen ihrer sichersten Orte auf der Welt". Warum ein friedliches Zuhause für beide nicht selbstverständlich ist, erläuterte der Produzent mit einem Rückblick auf ihre Kindheiten. "Wir sind beide mit Eltern aufgewachsen, die geschrien haben, und wir wissen, wie sich ein Kind in einer solchen Umgebung fühlt", erzählte er dem Magazin. Deshalb legt das Paar besonderen Wert darauf, den eigenen Kindern ein anderes Umfeld zu ermöglichen. "Unsere Kinder wachsen mit einer völlig anderen Energie auf, und das ist eines der Dinge, auf die wir am stolzesten sind", führte Swizz aus.

Alicia und Swizz haben zwei gemeinsame Söhne: Egypt (16) und Genesis (11). Für ihren Nachwuchs nimmt sich die Musikerin im Alltag gezielt Zeit – etwa bei einem Brettspiel oder einer Partie Tischtennis. Ihr Handy legt sie dafür beiseite. "So kann ich mich von meinem Handy lösen und den Moment mit den Menschen genießen, die ich liebe. Sie sagen, ich sei ehrgeizig, aber eigentlich möchte ich nur Spaß haben", erklärte sie gegenüber Vogue Italia. Auch beruflich bilden die Eheleute ein eingespieltes Team. Für ihr neues Album "Lovers Rose", das für 2027 angekündigt ist, arbeitete die Sängerin erneut mit ihrem Mann zusammen.

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Getty Images Alicia Keys, Musikerin

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Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz auf der Met Gala 2021

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Getty Images Swizz Beatz mit seine Frau Alicia Keys, Oktober 2021