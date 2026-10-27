Verlobung bestätigt: Alexa Chungs Ring soll "verflucht" sein

Alexa Chung (42) hat ihre Verlobung mit Tom Sturridge (40) endlich selbst bestätigt – und dabei ein außergewöhnliches Detail verraten. Der Schauspieler stellte der Moderatorin die entscheidende Frage nämlich mit einem antiken Tudor-Ring, wie sie jetzt im Podcast "More Or Less" offenbarte. Das historische Schmuckstück ist mit einem Diamanten im Tafelschliff besetzt und soll laut Alexa sogar "verflucht" sein. Dass ihr Partner zu einem Stück mit Geschichte griff, kam nicht von ungefähr: Das Model schwärmt seit jeher für Vintage und alte Fundstücke. "Mein Verlobungsring ist ein Tudor-Ring. Tom weiß, wie sehr ich Vintage und Antiquitäten liebe, und er hat mir einen wunderschönen Tudor-Ring besorgt. Er hat so etwas wie einen Diamanten im Tafelschliff", schilderte sie.

Dass ihr Ring "verflucht" sein könnte, bemerkte Alexa offenbar erst bei einem Besuch in der National Portrait Gallery. Dort sah sie auf zahlreichen Gemälden ganz ähnliche Schmuckstücke – unter anderem auf Porträts von Anne Boleyn und weiteren Menschen, die unter Heinrich VIII. gestorben sind. Auch in ihrem Umfeld sorgte der Ring für Gänsehaut: Ihr Hairstylist Alexandri reagierte regelrecht erschrocken, als er das gute Stück zu Gesicht bekam. "Oh mein Gott, ich glaube, dein Ring ist verflucht", habe er gesagt. Anschließend soll er den Ring kurzerhand von ihrem Finger genommen, ein paar Wünsche über dem Schmuckstück geäußert und darauf gepustet haben. Die 42-Jährige selbst nimmt die ganze Sache mit Humor, wie sie im Podcast deutlich machte: "Also hoffe ich, dass mein Ring nicht verflucht ist. Oder doch? Denn das ist ikonisch."

Alexa und Tom sind seit 2022 ein Paar. Bereits 2024 hatte The Sun unter Berufung auf Insider über eine Verlobung und erste Hochzeitspläne der beiden berichtet. Alexa sei wegen der Verlobung "überglücklich" und "total vernarrt" in Tom, die beiden seien ein großartiges Paar, hieß es damals. Eine riesige, extravagante Feier soll dabei nicht geplant gewesen sein – dem Bericht zufolge wollten die zwei lieber kleiner und stilvoller im Kreis enger Freunde feiern. Beide blicken bereits auf prominente Beziehungen zurück: Alexa war unter anderem von 2007 bis 2011 mit Arctic-Monkeys-Frontmann Alex Turner (40) zusammen. Der Schauspieler wiederum war vier Jahre lang mit Sienna Miller (44) liiert. Die beiden bekamen 2012 eine gemeinsame Tochter.

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Getty Images Tom Sturridge und Alexa Chung bei der Met Gala 2026

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Getty Images Alexa Chung während der Paris Fashion Week mit ihrem Verlobunsring, September 2026

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Getty Images Tom Sturridge