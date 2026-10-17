Brad Pitt will die Beziehung zu seinen Kindern neu aufbauen

Brad Pitt (62) will trotz der tiefen Entfremdung nun einen Weg zurück zu seinen sechs Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox finden. Wie die Daily Mail berichtet, haben inzwischen alle ihre Kontaktdaten geändert, sodass der Schauspieler sie nicht ohne Weiteres anrufen oder anschreiben kann. Aufgeben will er deshalb aber nicht. Stattdessen plane er, gemeinsame Freunde aus seiner früheren Zeit mit Angelina Jolie (51) einzuschalten. Hoffnung mache ihm zudem Angelinas möglicher Umzug ins Ausland. Angeblich wollen die Kinder ihre Mutter nicht begleiten, was eine Annäherung für Brad erleichtern könnte. "Er hofft, die Beziehung wiederaufbauen zu können, und es besteht Einigkeit darüber, dass es dafür einen richtigen Zeitpunkt und einen passenden Rahmen gibt", so eine Quelle.

Wie groß die Distanz inzwischen ist, zeigt sich nicht nur an den geänderten Kontaktdaten. Fünf seiner sechs Kinder haben zudem Brads Nachnamen abgelegt oder entsprechende Schritte eingeleitet. Über gemeinsame Freunde aus dem früheren Umfeld möchte Brad zunächst herausfinden, ob überhaupt eines seiner Kinder zu einem Gespräch bereit wäre. Dabei gehe es ihm laut Daily Mail nicht darum, dass die sechs künftig bei ihm und seiner neuen Partnerin Ines de Ramon leben. Vielmehr wolle er ihnen zeigen, dass er für sie da sein möchte. "Ines steht vollkommen hinter Brads Plan. Sie sind beide der Ansicht, dass er öffentlich verleumdet und gedemütigt wurde", verrät der Insider.

Die Entfremdung von seinen Kindern soll Brad Pitt seit Jahren schwer belasten. Insidern zufolge hat ihn der Kontaktabbruch sogar härter getroffen als der öffentlich ausgetragene Scheidungsstreit mit Angelina. Auslöser des Zerwürfnisses war ein Vorfall in einem Privatjet im September 2016. Angelina warf Brad damals körperliche Übergriffe gegen sie und einige der Kinder vor. Der Schauspieler bestritt die Anschuldigungen stets. Nach einer Untersuchung des FBI wurde keine Anklage erhoben. Auch die Kinderschutzbehörde stellte laut Daily Mail keinen Missbrauch fest. Die Quelle betont nun, Brad wolle, dass seine Kinder "wissen, dass er sie trotz des Schmerzes, den sie ihm zugefügt haben, bedingungslos liebt."

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Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

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Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Premiere von "Heart of the Beast" beim 74. Filmfestival von San Sebastián