George Clooney rechnet mit "eifersüchtigem" Brad Pitt ab

Bei den Albies 2026 in London gab es eine Kabbelei zwischen George Clooney (65), seiner Ehefrau Amal Clooney (48) und Brad Pitt (62). Der Grund: Brad hatte über die Tanzkünste des Schauspielers gelästert. Daraufhin wurde das Ehepaar angesprochen. Amal ließ den Vorwurf gegenüber Entertainment Tonight nicht auf sich sitzen und stellte klar, dass ihr Liebster sehr wohl tanzen kann: "Das stimmt nicht! Das ist verleumderisch und falsch." Auch George konterte den Seitenhieb seines langjährigen Freundes mit einem Augenzwinkern: "Er ist so ein eifersüchtiger Mann, er muss es einfach loslassen. Ich habe ihn auf der Tanzfläche ausgestochen." Als der Oscarpreisträger anschließend gefragt wurde, was Brad denn so gar nicht könne, hatte er die Antwort direkt parat: "Geschichten über mich erzählen, ganz klar!" Amal reagierte auf den Konter ihres Mannes mit einem Lachen.

Hintergrund des Witzes sind die Filmfestspiele von Venedig. Dort war George mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt worden. Sein Kumpel Brad hatte eine Botschaft geschickt, da er nicht selbst vor Ort sein konnte. Laura Dern (59), Georges Kollegin aus "Jay Kelly", verlas die Zeilen bei der Ehrung. Zunächst lobte Brad seinen langjährigen Freund als jemanden, der "fast alles besser kann als alle anderen", um schließlich hinterherzuschieben: "Aber bitte, haltet ihn von der Tanzfläche fern." Obendrein bezeichnete der Hollywoodstar George als "x-beinigen Jungen aus Kentucky".

Die Hollywoodgrößen kennen sich schon seit Jahrzehnten. Ihre Wege kreuzten sich bereits beim Casting für "Thelma & Louise" im Jahr 1991. Später standen George und Brad unter anderem für die "Ocean's"-Filme gemeinsam vor der Kamera. Zuletzt arbeiteten sie 2024 gemeinsam für den Thriller "Wolfs". Wie hart Brads Seitenhiebe ausfallen können, schilderte George gegenüber ExtraTV folgendermaßen: "Seine Streiche gehen bis ins Mark. Sie tun weh. Ich kann zum Beispiel nicht mehr in meine Heimatstadt zurück, weil er mir etwas angetan hat. Das sind schmutzige, schmutzige Tricks."

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Getty Images George Clooney und Brad Pitt in Los Angeles

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Getty Images Amal Clooney, George Clooney, Ines de Ramon und Brad Pitt, 2024

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Getty Images Brad Pitt und George Clooney in Los Angeles, September 2024