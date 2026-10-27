Chad Lowe ehrt Tochter Fiona (†13) mit privater Trauerfeier

Chad Lowe (58) und seine Ehefrau Kim Painter verabschiedeten sich am vergangenen Wochenende in aller Stille von ihrer Tochter Fiona, die am 29. September 2026 im Alter von nur 13 Jahren Suizid begangen hatte. Wie Daily Mail berichtet, fand zu Ehren der Teenagerin eine private Gedenkfeier statt. Begleitet wurden Kim und Chad, der unter anderem aus der Serie Pretty Little Liars bekannt ist, dabei von Familienangehörigen und engen Freunden. Weitere Details zum Ort und zum Ablauf der Zeremonie wurden bewusst nicht öffentlich gemacht – die Zusammenkunft blieb streng im geschützten Rahmen. Damit unterstreicht die Familie ihren Wunsch, gemeinsam mit jenen Menschen zu trauern, die Fiona nahestanden und sie geliebt haben.

Bereits Ende September hatten Chad und Kim den Tod ihrer Tochter öffentlich bestätigt und dabei ihre tiefe Erschütterung zum Ausdruck gebracht. In einem gemeinsamen Statement würdigten die Eltern das Mädchen mit bewegenden Worten: "Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und es liebte zu tanzen. Sie wurde von ihren Schwestern vergöttert und von ihren Eltern innig geliebt. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens." Den Verlust bezeichnete die Familie als verheerend. Gleichzeitig bat sie um Gebete und um Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Chad und Kim nutzten die Gelegenheit außerdem für einen dringenden Appell: Menschen, die sich in seelischer Not befinden, sollen sich Unterstützung suchen und Hilfe annehmen.

Auch Fionas ältere Schwester Mabel meldete sich nach dem Tod der Jugendlichen zu Wort. Auf Instagram teilte die 17-Jährige mehrere gemeinsame Kinder- und Familienfotos – darunter Schnappschüsse vom Strand, von einem Picknick und aus dem Tanzstudio. Dazu schrieb sie: "Ich liebe dich so sehr, Fiona. Ich wünschte, deine kurze Zeit hier wäre leichter gewesen, und ich hoffe, dein Geist ist jetzt zur Ruhe gekommen. Ich werde dich für immer ehren und die Erinnerung an dich lebendig halten. Ich liebe dich, ich hoffe, du wusstest, wie sehr." Zur Familie gehört zudem die jüngste Tochter Nixie. Chad und Kim sind seit 2010 verheiratet. Wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist, hatte der Schauspieler unter anderem 2024 im Podcast "Still Here Hollywood" betont, in dem er erklärte, dass es für ihn ein großes Privileg sei, Vater von drei Töchtern zu sein.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / ichadlowe Chad Lowe mit seiner Familie

Getty Images Chad Lowe bei der Premiere von "Zombies 3" in Santa Monica, 2022