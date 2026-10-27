Rote Schuhe brachten Uma Thurman als Kind zur Polizei

Eine Märchenfigur war schuld: Weil Uma Thurman (56) als Drei- oder Vierjährige von rubinroten Schuhen träumte, landete sie in einem Polizeiauto. Bei Jimmy Fallon (52) in "The Tonight Show" kramte die Schauspielerin diese Anekdote aus ihrer Kindheit in Amherst, Massachusetts, hervor. Im Fenster eines Schuhgeschäfts waren ihr rote Schuhe aufgefallen, die sie an Dorothys Zauberschuhe in "Der Zauberer von Oz" denken ließen. Die Familie war erst kurz zuvor umgezogen, und die Kleine war überzeugt, dass diese Schuhe sie wieder nach Hause bringen könnten. Kurzerhand steckte sie etwa 75 Cent vom Familientisch ein und marschierte allein los. Im Laden schlüpfte sie in die Schuhe und wollte sie mit ihrem Kleingeld bezahlen.

Dem Verkäufer erzählte Uma zunächst, ihre Mutter komme gleich nach. Der Angestellte schöpfte aber bald Verdacht, dass das Mädchen ganz ohne Begleitung unterwegs war. "Der Mann dachte sich: 'Hmm. Ich glaube nicht, dass die Mutter dieses kleinen Mädchens kommt.' Dann begannen die Fragen, und dann kam die Polizei", erzählte sie bei Jimmy Fallon. Weil die Kleine weder ihre Adresse noch den Straßennamen kannte, setzten die Beamten sie ins Einsatzfahrzeug. Sie beteuerte zwar, den Heimweg zu finden, doch die Angst lähmte sie, und sie konnte das Haus nicht zeigen. Bis heute ist ihr dieser Moment präsent: "Ich erinnere mich so gut daran, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie solche Angst hatte, denn ich dachte wirklich, ich würde verhaftet."

Auf der Fahrt thronte Uma auf dem Schoß eines Polizisten. Heute vermutet sie, dass der Mann freundlich war, doch damals wirkte er auf sie einschüchternd. Die Lösung kam von ihrer Mutter, Nena von Schlebrügge, die durch die Straßen eilte und lautstark nach ihrem Kind rief. Uma beschreibt sie als schöne Hippiefrau mit langen Haaren, die ein Muumuu trug. Für die Beamten war die Sache damit klar: Sie hatten die Mutter des vermissten Mädchens vor sich. Heute ist Uma selbst dreifache Mutter. Aus der Ehe mit Ethan Hawke (55) stammen Maya (28) und Levon, mit Arpad Busson (63) hat sie die Tochter Luna.

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Getty Images Uma Thurman, Schauspielerin

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Getty Images Uma Thurman, Time 100 Gala, 2024

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Getty Images Ethan Hawke und Uma Thurman, 2002