Fans feiern es: Eike Immel fliegt aus dem "Promi-Büßer"-Camp

Für Eike Immel (65) ist das Abenteuer bei Das große Promi-Büßen nun vorzeitig vorbei. In den neuen Folgen auf Joyn ist zu sehen, wie der ehemalige Nationaltorwart das N-Wort verwendet und eine Frau beleidigt. Unter einem aktuellen Beitrag von Promiflash begrüßen zahlreiche Fans die Entscheidung der Verantwortlichen. Gleichzeitig fragen sich viele Nutzer, warum bei anderen Grenzüberschreitungen innerhalb des Formats nicht ebenso konsequent durchgegriffen wird. Ein User unterstützt den Rauswurf zwar ausdrücklich, kritisiert jedoch den Umgang mit sexistischen Vorfällen. "Absolut richtig! Aber warum zieht ihr solche Grenzen bei Sexismus nicht?", heißt es in einem Kommentar auf Instagram.

Andere Zuschauer fordern wiederum, dass die Verantwortlichen künftig bei sämtlichen Fehltritten mit derselben Konsequenz reagieren: "Dann bitte auch all die anderen grenzüberschreitenden Verhaltensweisen in solchen Formaten bestrafen!" Ein Nutzer geht sogar noch weiter und verlangt die Absetzung der gesamten Sendung: "Das ganze Format ist ein Eklat." Auch Mitkandidatin Melissa (31) Alicja Hofman meldet sich unter dem Promiflash-Beitrag zu Wort: "Hatte das alles bereits verdrängt, bin jetzt wieder genauso traumatisiert von dem Herrn wie an dem Abend", schreibt sie. Cosimo Citiolo (45) reagiert dagegen mit den Worten "Ach du Scheiße, wer war das?" und mehreren Lachemojis mit Tränen in den Augen. Seine Reaktion kommt bei einigen Fans allerdings gar nicht gut an. "Okay, Cosimo. Aber warum lachst du darüber?", fragt ein Nutzer kritisch.

Eikes Rauswurf folgte nur kurz nach seiner sogenannten "Runde der Schande". Dabei wird der ehemalige Fußballprofi mit seinem früheren Verhalten konfrontiert. Auf dem Rückweg ins Camp beleidigt er dann aber erneut eine Frau, verwendet das N-Wort und stimmt zudem die historisch belastete erste Strophe des Deutschlandliedes an. Für den Sender ist damit eine Grenze überschritten. Moderatorin Olivia Jones (56) verkündet deshalb die Konsequenz: "Eike, wir hätten gerne mehr von dir gesehen, aber eben nicht so etwas. Du musst das Camp jetzt sofort verlassen!" Der Eklat und die anschließende Entscheidung sind jetzt in den neuen Folgen von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn zu sehen.

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Joyn Eike Immel bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"