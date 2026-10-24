"Bevorzugt Freundin": Yeliz Koc kritisiert Ex Jimi als Vater

Yeliz Koc (32) findet deutliche Worte, wenn es um die Vaterrolle ihres Ex-Partners Jimi Blue Ochsenknecht (34) geht. Im Interview mit OKmag.de behauptet der Realitystar, der Schauspieler verbringe derzeit mehr Zeit mit seiner neuen Freundin und sei deshalb nur noch selten für die gemeinsame fünfjährige Tochter Snow da. Das Mädchen leide sehr unter der Abwesenheit ihres Vaters, frage immer wieder nach ihm und sei traurig. Der Mutter zufolge fehle es ihrem Ex vor allem an Beständigkeit. Zudem setze er ihrer Ansicht nach die falschen Prioritäten. "Wenn seine Freundin nicht will, dass er hier ist, dann ist er es auch nicht. Ihm ist ihr Wohl wichtiger als das seiner Tochter. Er bevorzugt die Gefühle seiner Freundin mehr als die von Snow", sagt Yeliz gegenüber dem Portal. Damit macht sie deutlich, dass sie Jimis aktuelle Partnerin als einen entscheidenden Faktor für dessen seltene Besuche betrachtet.

Trotz ihrer Enttäuschung stellt die Influencerin klar, dass sie dem Vater ihres Kindes keine Steine in den Weg lege. "Ich verbiete ihm nicht, Snow zu sehen, ich bin freundlich und freue mich, dass Snow etwas von ihm hat, aber leider passiert das zu selten", betont sie im Gespräch mit OKmag.de. Sie habe Jimi wiederholt vertraut, sei jedoch immer wieder enttäuscht worden. Besonders belaste sie, dass ihre Tochter inzwischen die Aufmerksamkeit anderer Männer suche. Jimi selbst räumt gegenüber demselben Portal ein, schon häufiger Angst gehabt zu haben, seine Tochter emotional zu verlieren. Als Grund für manche ausgebliebenen Besuche nennt er Konflikte zwischen den Eltern. "Wenn Yeliz und ich uns gestritten hatten, fühlte ich mich manchmal unwohl dabei, dorthin zu fahren. Nicht, weil ich mich bei meiner Tochter unwohl fühle - mit ihr fühle ich mich immer wohl -, sondern wegen der angespannten Situation zwischen uns Erwachsenen", erklärt er dem Portal. Die schwierige Dynamik habe ihn emotional zurückgeworfen. Inzwischen bekämen Yeliz und er die Situation nach seiner Einschätzung aber deutlich besser hin.

Über Jimis Qualitäten als Vater wird auch in Yeliz' Familie fleißig diskutiert. Ihre Mutter Andrea versuchte zuletzt, seine Situation nachzuvollziehen, während Yeliz bei ihrer deutlichen Kritik blieb. Andrea führte sein Verhalten darauf zurück, dass ihn der Absturz vom gefeierten Kinderstar in eine schwierige Lebenslage schlicht überfordert habe. Zugleich machte sie klar, dass diese mögliche Erklärung sein früheres Handeln nicht entschuldige. Wie angespannt das Verhältnis der getrennten Eltern zeitweise ist und wie der Familienalltag rund um Snow aussieht, zeigt auch die Reality-Doku Yeliz & Jimi - We Are Family?!. Das Format begleitet Yeliz und Jimi bei ihrem Versuch, ihre gemeinsame Verantwortung trotz ihrer persönlichen Differenzen zu organisieren. Das Format läuft auf Sky One und ist zudem über RTL+ sowie WOW abrufbar.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026