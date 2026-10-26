Nach Haralds Tod soll sein Flaggentag verschwinden

Wenn in Norwegen künftig die Fahnen gehisst werden, fehlt im Kalender womöglich ein vertrauter Termin: der 21. Februar. Das Außenministerium hat einen Entwurf zur Anhörung vorgelegt, nach dem der Geburtstag des verstorbenen Königs Harald V. (†89) nicht länger offizieller Flaggentag sein soll. Es geht um die Vorschriften zur Verwendung von Staatsflagge und Handelsflagge, die das Ministerium überarbeiten will. Die Begründung lautet: "Es wird vorgeschlagen, den Geburtstag Seiner Majestät König Harald V. nicht als offiziellen Flaggentag fortzuführen. Der Vorschlag beruht darauf, dass die offiziellen Flaggentage an die derzeitigen Mitglieder des Königshauses geknüpft werden." Haralds Witwe Königin Sonja (89) behält dagegen ihren Flaggentag am 4. Juli. Harald war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben.

Das Ministerium versteht die Änderung als Modernisierung. Die Regeln sollen wieder zu den heutigen verfassungsrechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen passen. Der Buchautor Trond Norén Isaksen, der sich seit Jahren mit dem Königshaus beschäftigt, begrüßt vor allem die Entscheidung für Sonja. Gegenüber Aftenposten nannte er es "sehr schön und vollkommen angemessen", dass ihr Ehrentag weiter mit Fahnen gefeiert wird. Trond wünscht sich außerdem einen weiteren Schritt: "Ich hoffe auch, dass das Verteidigungsministerium nachzieht und dafür sorgt, dass an ihrem Geburtstag ebenfalls Salut geschossen wird." Die Schüsse zum Geburtstag sind in Norwegen ein zusätzliches zeremonielles Zeichen der Wertschätzung.

Mit Haralds Tod hat sein Sohn König Haakon VIII. (53) den Thron übernommen. Sonja bleibt auch unter ihm Teil der königlichen Familie, nach Jahrzehnten an der Seite ihres Mannes. Sie reiht sich damit neben ihrem Sohn, dessen Frau Königin Mette-Marit (53) und ihrer Enkelin Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) ein, die später einmal Königin werden soll. Für alle vier bleibt der Geburtstag offizieller Flaggentag. Das Königshaus befindet sich insgesamt im Umbruch: VG berichtete zuletzt auch über das Ende der Hoftrauer am 9. Oktober und darüber, dass Mette-Marit bis zum nächsten Sommer kein offizielles Programm wahrnehmen will, um sich von den Folgen ihrer Lungentransplantation zu erholen.

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Imago König Harald V. an der Königlichen Oper in Stockholm, Juni 2026

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Getty Images Königin Sonja grüßt nach der Beisetzung von König Harald V. am Königspalast in Oslo

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Instagram / detnorskekongehus Kronprinzessin Mette-Marit mit Kronprinz Haakon und den Kindern Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra