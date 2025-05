"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle feiert ein Jahr Ehe

Michelle und Fabian feiern ihr erstes Ehejubiläum. Vor einem Jahr gaben sich die beiden im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne sich jemals zuvor getroffen zu haben, und wagten damit ein einzigartiges Liebesexperiment. In einem emotionalen Instagram-Post blickte Michelle nun auf das gemeinsame erste Jahr zurück und teilte rührende Worte und Fotos. "365 Tage mit dir", schrieb sie und beschrieb, wie sie von Anfang an das Gefühl hatte, eine unsichtbare Verbindung zu Fabian zu spüren.

Das Paar hat in seinem ersten Ehejahr Höhen und Tiefen durchlebt und sie gemeinsam gemeistert. Michelle verriet in ihrem Post, dass sie und Fabian an den Wochenenden oft weite Strecken von 570 Kilometern zurücklegten, um Zeit miteinander zu verbringen. Beide hätten in dieser Zeit voneinander gelernt, seien miteinander gewachsen und hätten die Beziehung durch Offenheit und viel Lachen gestärkt. "Ich bin unglaublich dankbar, dass das Leben mir dich geschickt hat", schwärmte sie weiter und offenbarte, dass Fabian bald bei ihr einziehen wird, was die Bindung der beiden noch vertiefen soll.

Dass Michelle und Fabian sich durch das TV-Experiment gefunden haben, scheint für sie ein wahrer Glücksfall zu sein. Michelle war von Beginn an überzeugt, dass sich ihr Leben nach der Show verändert hat. Schon damals hatte sie erklärt, wie erleichtert sie nach der Hochzeit war, einen Neustart zu wagen und die bevorstehende Zeit mit Hoffnung und Freude zu begrüßen. "Eine Tonne Last ist von meinen Schultern gefallen. Ich wusste, ab jetzt beginnt eine spannende Zeit und eventuell ein ganz neues Leben. Es war emotional und superschön", erinnerte sie sich an den Moment zurück, in dem sie von ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnahme erfuhr.

Fabian und Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick"

