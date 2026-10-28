Er prägte die Horrorbranche: Regisseur Peter Medak ist tot

Die Filmwelt trauert um einen Regisseur, der das Genrekino nachhaltig beeinflusst hat: Peter Medak ist am Dienstag im Alter von 88 Jahren in Los Angeles verstorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht, wie The Hollywood Reporter berichtet. Das Ausnahmetalent inszenierte unter anderem die schwarze Komödie "The Ruling Class" mit Peter O'Toole (†81), den Krimithriller "Romeo Is Bleeding" mit Gary Oldman (68) und vor allem den Geisterfilm "Das Grauen" mit George C. Scott in der Hauptrolle. Besonders mit diesem Werk schrieb Medak Horrorgeschichte und beeindruckte damit auch seine berühmten Kollegen. Steven Spielberg (79), Martin Scorsese (83), Guillermo del Toro (62) und Alejandro Amenábar zählten zu den Bewunderern seiner Arbeit.

Sein Meisterwerk "Das Grauen" kam im Jahr 1980 in die Kinos und erzählt von einem trauernden Komponisten, der in seinem neuen Zuhause einem übernatürlichen Rätsel auf die Spur kommt. Steven Spielberg war derart angetan, dass er den Film seinem Team bei der Arbeit an "Poltergeist" mehrfach vorführte. Der Film diente als Vorlage für die Stimmung, die der spätere Horrorklassiker transportieren sollte. An die Anerkennung seines Kollegen erinnerte sich Medak im Jahr 2018 gegenüber dem Magazin: "Er sagte: 'So sollte es sein.' Es war ein großes Kompliment von ihm, und ich weiß, dass er sogar seine eigene 35-mm-Kopie von 'Das Grauen' besitzt, genau wie Martin Scorsese." Der Regisseur ergänzte damals: "Es ist schön, das zu haben und auf ihren Listen der besten Geistergeschichten aller Zeiten zu stehen." Zu seinen weiteren Arbeiten zählen "The Krays", "Let Him Have It" und "Zorro: The Gay Blade". Auch im Fernsehen war er gefragt und führte bei Episoden von Breaking Bad, "The Wire", "Magnum, P.I.", Law & Order, Dr. House und "Cold Case" Regie.

Peter Medak wurde am 23. Dezember 1937 in Budapest geboren. Während des ungarischen Volksaufstands 1956 floh er nach England, wo ihm eine Tante den Einstieg ins Filmgeschäft ermöglichte. Die Opernsängerin verhalf ihm zu einer Anstellung bei der Associated British Picture Corp. Dort arbeitete sich der damals junge Mann vom Editor über den Kameramann bis zum Regieassistenten hoch. 1965 führte er schließlich erstmals selbst Regie: bei einer Episode der Serie "Court Martial" mit Bradford Dillman und Peter Graves. Privat war Medak dreimal verheiratet. Seine erste Ehefrau Katherine LaKermance starb im Jahr 1972 durch Suizid. Die Ehe mit Schauspielerin Carolyn Seymour wurde 1984 geschieden, die mit Opernsängerin Julia Migenes im Jahr 2003. Er hinterlässt seine Kinder Christopher, Joshua, Karen und Cornelia sowie seine fünf Enkelkinder Sacha, Marlowe, Ryden, Oliver und Anders.

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Imago Regisseur Peter Medak im Zusammenhang mit seinem Film "Species II" (1998)

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Imago Gary Oldman spielt den korrupten Cop Jack Grimaldi in "Romeo Is Bleeding"

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Imago Julia Migenes und ihr Mann Peter Medak bei der BAFTA-LA-Hommage an John Schlesinger in Hollywood am 19. Mai 2002