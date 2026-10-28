Kid Cudi wird zur Kunstlegende Jean-Michel Basquiat

Kid Cudi (42) übernimmt die Rolle einer echten Kunstikone: Der US-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi heißt, wird Jean-Michel Basquiat im geplanten Film "Jean" verkörpern. Die Neuigkeit verkündete der Musiker am Mittwoch selbst auf Instagram. Dort teilte er auch gleich erste Bilder, die ihn bereits im Look des berühmten New Yorker Künstlers zeigen. Doch Kid Cudi übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern hat auch das Drehbuch zum Film selbst geschrieben. Wann die Kameras laufen sollen, steht ebenfalls schon grob fest: Nach derzeitiger Planung beginnen die Dreharbeiten 2027. Damit erfüllt sich der Musiker einen Wunsch, der ihn offenbar schon seit längerer Zeit begleitet.

Die Idee, den Künstler auf der Leinwand zu verkörpern, wurde Kid Cudi offenbar schon seit Jahren vorgeschlagen. "Seit Jahren fragen mich die Leute, ob ich Jean-Michel Basquiat in einem Film spielen würde. Aber aus keinem Projekt wurde jemals etwas", schilderte er auf Instagram. Irgendwann nahm er die Sache selbst in die Hand: "Dieses Jahr habe ich schließlich gesagt: 'Scheiß drauf', ich schreibe ihn selbst." Wie viel ihm das Vorhaben bedeutet, machte der Rapper in seinem Beitrag ebenfalls deutlich. "Dieser Film wird ein Liebesbrief an Jean, die Achtziger und New York sein", kündigte er an. Außerdem verriet er, welchen Stellenwert der Maler für ihn hat: "Jean hat mich während meiner gesamten Karriere inspiriert, und es wird die größte Ehre sein, seine Geschichte auf eine Weise zu erzählen, die wir so noch nicht gesehen haben."

Jean-Michel starb 1988 im Alter von 27 Jahren. Seine Bilder gehören inzwischen zu den begehrtesten Werken auf dem internationalen Kunstmarkt. Das Gemälde "Untitled" aus dem Jahr 1982 wurde 2017 laut Deadline für einen Rekordpreis von 99 Millionen Euro verkauft. Auch filmisch wurde das Leben des Künstlers bereits aufgegriffen: Jeffrey Wright (60) verkörperte ihn 1996 in dem Werk "Basquiat" von Regisseur Julian Schnabel (75). Kid Cudi ist damit nicht der Erste, der den Maler auf der Leinwand darstellt. Für den Musiker ist der Ausflug ins Schauspielfach allerdings kein Neuland – neben seiner Karriere als Rapper stand er in der Vergangenheit bereits für mehrere Film- und Serienprojekte vor der Kamera.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Jean-Michel Basquiat und Kid Cudi

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Getty Images Kid Cudi, März 2025

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Imago Jeffrey Wright als Jean-Michel Basquiat im Film "Basquiat" von 1996