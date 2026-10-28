Letzte Chance: Diese Filme & Serien kickt Netflix im Oktober

Bei Netflix wird im Oktober 2026 noch richtig aufgeräumt: Der Streamingdienst schmeißt jede Menge Filme und Serienstaffeln aus dem Programm. Ein Teil der Titel ist bereits verschwunden, bei anderen bleibt nur noch ein kurzes Zeitfenster zum Streamen. Vor allem in Sachen Serien muss man sich beeilen: "Tunnel" (Staffel 1) verschwindet am 28. Oktober aus dem Angebot, "Black Space" (Staffel 1) folgt am 31. Oktober. Bei den Filmen geht es am 29. Oktober mit "Abgeschnitten", "Clown in a Cornfield" und "The Hunt" weiter, einen Tag später endet die Verfügbarkeit von "The Origin: Madam Koi-Koi - Chapter 1: The Awakening".

Der 31. Oktober ist dann ein Stichtag für viele Produktionen: So verschwinden unter anderem "Cuba's Long Shadow of Remembrance", "50/50", "Anger Management", "First Sunday", "Geronimo: An American Legend", "Georgia Rule", "The Hungover Games", "Colors of Love", "Cruel Intentions 2", "Cruel Intentions 3", "Finders Keepers", "The Heartbreak Kid", "Spell", "Glory", "Hudson Hawk", "Good Luck Chuck", "Hello, My Name Is Doris", "I Saw the Light", "Holmes and Watson", "It Could Happen to You" und "Jexi".

Ebenfalls am 31. Oktober trifft es eine ganze Abenteuerreihe: Gleich drei Filme der Indiana Jones-Reihe werden gekickt – "Indiana Jones and the Last Crusade", "Indiana Jones and the Temple of Doom" und "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull". Doch trotz der vielen Abgänge gibt es bei Netflix noch einige Filme und Serien zu entdecken. Auch für Halloween hat der Streaminganbieter einige Angebote parat. Und diejenigen, die auf den alternativen Plattformen wie Prime oder Disney+ unterwegs sind, können sich ebenfalls auf Gruselangebote freuen.

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Imago Jack Nicholson und Adam Sandler in "Anger Management", 2003

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Imago Felicity Huffman, Jane Fonda und Lindsay Lohan posieren am Set von "Georgia Rule", 2007

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Harrison Ford als Indiana Jones