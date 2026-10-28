Altes Foto zeigt Sydney Sweeney vor ihrem großen Durchbruch

Ein erneut aufgetauchtes Foto zeigt Sydney Sweeney (29) noch vor ihrem großen Durchbruch mit der Dramaserie Euphoria. Bei der Premiere der zweiten Staffel von The Handmaid's Tale im TCL Chinese Theatre zeigte sich die damals 20-jährige Schauspielerin im April 2018 deutlich verspielter als heute. Sydney entschied sich für eine mehrlagige Robe aus der Frühjahrskollektion 2018 von Carolina Herrera. Ein weißes Korsagenoberteil mit schwarzen Trägern kombinierte sie dabei mit einem auffälligen Tüllrock in zartem Rosa und kräftigem Gelb. Auch ihre Frisur hob sich deutlich von den Looks ab, für die sie mittlerweile bekannt ist: Anstelle ihrer voluminösen blonden Mähne trug die Darstellerin damals dunkleres, mausbraun gefärbtes Haar. Dazu setzte sie auf dezentes Make-up mit bronzefarben betonten Augen und natürlich glänzenden Lippen. Die Aufnahme erinnert damit an eine Zeit, in der Sydney auf dem roten Teppich noch mit bunten und märchenhaft anmutenden Kleidern experimentierte.

Acht Jahre später präsentierte sich Sydney bei den Filmfestspielen von Venedig 2026 in einem ganz anderen Stil. Beim Armani-Beauty-Dinner sorgte die Schauspielerin für einen glamourösen Old-Hollywood-Auftritt. Sie trug ein transparentes, metallisch schimmerndes Paillettenkleid aus dem Giorgio-Armani-Archiv. Die Robe stammt aus der Herbst-/Winterkollektion 2000 und war somit bereits fast 26 Jahre alt, als Sydney sie auf dem roten Teppich zeigte. Voluminöse blonde Locken und dunkle Smokey Eyes rundeten den sinnlichen Look ab. Der direkte Vergleich mit dem Foto von 2018 verdeutlicht, wie sehr sich ihr Stil verändert hat: Auf den verspielten Mix aus Weiß, Rosa und Gelb folgte ein eleganter Auftritt mit funkelnden Vintage-Elementen. Für ihre heutigen Red-Carpet-Looks arbeitet Sydney mit Stylistin Molly Dickson zusammen. Neben glamourösen Roben setzt das Duo dabei auch regelmäßig auf transparente Kleider.

Größere Aufmerksamkeit erlangte Sydney erstmals 2018 mit ihren Rollen in "Everything Sucks!", "The Handmaid's Tale" und "Sharp Objects". Ein Jahr später schaffte sie mit der HBO-Serie "Euphoria" den großen Durchbruch. Dass sie aufgrund ihres Aussehens häufig unterschätzt werde, thematisierte die Schauspielerin gegenüber Glamour offen: "Das größte Missverständnis über mich ist, dass ich nur eine dumme Blondine mit großen Brüsten bin." Selbst ihre bekannte Haarfarbe sei dabei nicht naturgegeben. "Ich bin von Natur aus brünett. Ich unterscheide mich sehr von vielen Figuren, die ich spiele, oder von der Version, die man auf roten Teppichen oder in Interviews von mir sieht, weil ich dort immer noch zurechtgemacht bin. Das ist also weiterhin die Arbeitsversion von mir", stellte Sydney gegenüber dem Magazin klar. Ende Januar 2026 stellte sie außerdem ihre Dessousmarke Syrn vor, deren Entwürfe unterschiedliche Körperformen berücksichtigen sollen. In der Pressemitteilung erklärte sie, Frauen seien ebenso wie sie selbst nie "nur eine Sache" und sollten zwischen verschiedenen Versionen ihrer Persönlichkeit wechseln können.

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Getty Images Bei der Armani Beauty Dinner Photocall: Sydney Sweeney beim 83. Filmfestival von Venedig, Giardini Reali, 3. September 2026

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere der zweiten Staffel von "The Handmaid's Tale" am 19. April 2018 in Hollywood

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Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles