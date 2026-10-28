Swift-Selfie: Prinz William wollte Travis aus Foto drängen

Ein Selfie mit Taylor Swift (36) sorgte im Sommer 2024 für Schlagzeilen – und offenbar hätte Prinz William (44) die Aufnahme am liebsten anders gestaltet. In "The Graham Norton Show" plauderte der britische Thronfolger jetzt aus, dass er Travis Kelce (37) eigentlich gar nicht auf dem Bild haben wollte. Entstanden war der Schnappschuss backstage bei einem Londoner Konzert von Taylors "Eras Tour", das der Royal gemeinsam mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz George (13) besuchte. Sein Plan: ein Erinnerungsfoto nur mit der Sängerin und dem Nachwuchs. Doch der Footballstar hatte andere Vorstellungen. "Travis kam aber immer wieder ins Bild, und ich konnte mir nicht erklären, warum", erzählte der Royal in der Sendung. Offenbar versuchte William sogar, den Footballstar aus der Aufnahme zu bekommen. "Ich wollte ihn ganz rausholen, damit nur noch Taylor, die Kinder und ich zu sehen waren", gestand er im Gespräch mit Graham Norton. Durchsetzen konnte er seinen ursprünglichen Plan letztlich allerdings nicht.

Auf der Aufnahme, die später veröffentlicht wurde, strahlen Taylor, William, Charlotte, George und Travis gemeinsam in die Kamera. Welche Wirkung das Bild entfalten würde, war dem Prinzen in dem Moment offenbar überhaupt nicht klar. "Ich hatte das Foto gar nicht richtig gewürdigt", gab er in der "Graham Norton Show" rückblickend zu. Dass der Schnappschuss derart viel Aufmerksamkeit bekam, lag auch an der Konstellation: Die Sängerin teilte das Bild damals im Zusammenhang mit ihrer Beziehung zu dem Footballspieler. Entsprechend groß war das Interesse an dem royalen Gruppenfoto, das Popkultur und Monarchie in einem Rahmen vereinte. Für William selbst stand bei dem Konzertbesuch dagegen zunächst wohl die Erinnerung mit seinen beiden älteren Kindern und der Musikerin im Vordergrund. Dass Travis ebenfalls auf dem Foto landete, machte aus dem geplanten Familienmoment schließlich das viel beachtete Gruppenbild.

Dass William und Taylor sich gut verstehen, ist kein Zufall: Die beiden kennen sich bereits seit 2013. Bei einer Wohltätigkeitsgala standen sie damals gemeinsam mit Jon Bon Jovi (64) auf der Bühne und schmetterten "Livin' On a Prayer". An diesen Auftritt denkt der Royal allerdings nicht besonders gern zurück. "Bis heute weiß ich nicht, was mich geritten hat. Ehrlich gesagt, schäme ich mich selbst jetzt noch für das, was da geschah", gestand er 2021 in einem Apple-Podcast. Travis hingegen schwärmte nach seinem Treffen mit dem Thronfolger in höchsten Tönen. In seinem Podcast "New Heights" bezeichnete er William als "sehr cool" und betonte, die Royals seien "unglaublich nett" gewesen. Ganz sicher war sich der Sportler bei der Begrüßung allerdings nicht: "Ich wusste gar nicht, ob ich mich vor ihnen verbeugen oder einen Knicks machen sollte oder ob ich einfach nur ein typisch amerikanischer Idiot sein und ihnen die Hand schütteln sollte", erinnerte sich Travis in dem Podcast an den royalen Moment.

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Taylor Swift und Prinz William im November 2013 in London

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026