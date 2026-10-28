Russell Brand nennt Vorwürfe vor Gericht "verheerend"

Russell Brand (51) hat im laufenden Strafprozess vor dem Southwark Crown Court in London jetzt erstmals selbst ausgesagt. Der Schauspieler und Comedian bezeichnete die öffentlich erhobenen Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe als "verheerend". Sie hätten auch seine Beziehungen zu Freunden und früheren Kollegen stark belastet. Sein Verteidiger Ian Winter KC fragte ihn laut The Standard, ob er ehemalige Wegbegleiter dazu bewegen konnte, zu seiner Verteidigung auszusagen – und ob sie ihn überhaupt noch "mit einer Kneifzange anfassen" würden. Russell antwortete lediglich mit "Nein". Damit schilderte der Brite, wie sehr ihn die Anschuldigungen sozial isoliert hätten. An den meisten Verhandlungstagen erhielt er zumindest Unterstützung von seiner Ehefrau Laura Gallacher (39).

Zu Beginn der Befragung ging Ian Winter mit Russell alle sieben Anklagepunkte einzeln durch, wie The Standard berichtet. Der 51-Jährige bestritt dabei ausdrücklich, eine Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung begangen zu haben. Auch den ersten Vergewaltigungsvorwurf, der sich auf das Jahr 1999 bezieht, wies er zurück. "Einvernehmlichkeit ist grundlegend, unerlässlich, notwendig und in vielerlei Hinsicht sogar wichtiger als Sex selbst", betonte Russell in seiner Aussage. Zudem erklärte er, dass ihn das Verfahren seit Bekanntwerden der Vorwürfe ununterbrochen beschäftige. Bereits vor Beginn der Verhandlung hatte Brand vor dem Gerichtsgebäude erklärt: "Ich bin sehr dankbar, dass heute der Tag für Wahrheit und Gerechtigkeit ist."

Russell Brand muss sich wegen drei Vergewaltigungsvorwürfen, drei Vorwürfen sexueller Nötigung und eines Vorwurfs versuchter unsittlicher Nötigung verantworten. Insgesamt sechs Frauen beschuldigen ihn, zwischen 1999 und 2009 entsprechende Taten begangen zu haben. Bis vor wenigen Tagen war noch unklar, ob Russell überhaupt persönlich aussagen würde. Seine Verteidigung wollte zunächst sämtliche von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise auswerten, bevor sie darüber entschied. Wie sich der Prozess jetzt weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 21. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

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