Dax Shepard wollte Kristen Bell zunächst nicht heiraten

Dax Shepard (51) wollte seine Partnerin Kristen Bell (46) zunächst nicht heiraten – doch ein Weihnachtsabend zu Hause sorgte bei dem Schauspieler für einen Sinneswandel. In der neuen Folge seines Podcasts "Armchair Expert" erinnerte sich Dax nun gemeinsam mit Kristen daran, wie es damals zum Antrag kam. Kristen habe an jenem Abend im gemeinsamen Schlafzimmer davon gesprochen, wie dankbar sie für die kleine Familie sei, die die beiden gerade aufbauten. Dieser Moment traf den Schauspieler offenbar mitten ins Herz – und stimmte ihn um. Kurzerhand holte er einen Ring aus einer Jackentasche im Schlafzimmerschrank, den er schon vor Längerem besorgt hatte, ging vor Kristen auf ein Knie und fragte: "Willst du mich heiraten?" Sie habe daraufhin heftig geschluchzt, weil sie mit diesem Schritt nicht gerechnet hatte.

Dax hatte eine Hochzeit zuvor nämlich ausdrücklich abgelehnt. "Du hast mir gesagt, dass du nicht an die Ehe glaubst", erinnerte sich Kristen im Podcast an seine damalige Haltung. Ihr selbst bedeutete die Tradition deutlich mehr, seine Begründung konnte sie aber nachvollziehen. Dax erklärte seinen früheren Standpunkt folgendermaßen: "Ein Stück Papier, das irgendwo in einem Gerichtsgebäude in Kalifornien hinterlegt ist, wird nicht bestimmen, wie ich dich behandle. Das wird es einfach nicht. Also werde ich dich gut behandeln und mich für den Rest deines Lebens wie dein Partner verhalten, aber das hat nichts mit diesem Stück Papier zu tun." Hinter seiner Skepsis steckte laut Dax eine anarchistische Abneigung dagegen, den Staat um Erlaubnis für eine Beziehung oder eine Trennung zu bitten. Auch das Scheitern der Elternbeziehungen in beiden Familien hatte sein negatives Ehebild beeinflusst.

Ganz so spontan kam der Antrag dann aber doch nicht. Einen Ring hatte Dax nämlich bereits vor dem besagten Weihnachtsabend besorgt. Eigentlich wollte er Kristen erst einen Monat später in ihrem Lieblingsrestaurant Stanley's überraschen. Doch Kristens emotionale Worte über die Dankbarkeit für die gemeinsame Familie veranlassten den Schauspieler dazu, den Antrag kurzerhand vorzuverlegen. 2010 machten Dax und Kristen ihre Verlobung öffentlich, im Oktober 2013 heirateten sie schließlich ganz schlicht im Beverly Hills County Clerk's Office. Inzwischen sind die beiden Eltern von zwei Töchtern. Kristen und Dax sprechen seit Jahren bemerkenswert offen über die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung. Bereits seit Beginn ihrer Partnerschaft besuchen sie laut eigener Angabe eine Paartherapie. Vor der Hochzeit entschieden sie sich zudem bewusst gegen einen Ehevertrag. Auch intime Themen sparen die beiden nicht aus: Im Vorjahr sprach Kristen ebenfalls im Podcast darüber, vor ihrer Ehe ihrer Ansicht nach zu wenige sexuelle Erfahrungen gesammelt zu haben. Dax begleitete das intime Gespräch mit humorvollen Kommentaren.

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Imago Bei den Golden Globes: Dax Shepard und Kristen Bell, Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025