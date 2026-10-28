"Dumme B*tch": Belly und Aurelia Lamprecht zoffen öffentlich

Zwischen Bellydah Venosta (35) und Aurelia Lamprecht (27) ist ein öffentlicher Streit entbrannt. In ihrer Instagram-Story berichtete Aurelia, ein Fan habe sie auf eine Beleidigung von Belly aufmerksam gemacht. Die Reality-TV-Bekanntheit soll ihre Kollegin aus der Bubble als "dumme B*tch" bezeichnet haben. Aurelia konfrontierte die Reality-TV-Bekanntheit öffentlich mit der mutmaßlichen Beleidigung. Sie war irritiert: "Ich kenne sie nicht, habe noch nie ein Wort mit ihr gesprochen und trotzdem hört sie seit Jahren nicht auf, über mich zu reden." Sie konterte: "Was willst du von mir? Lass es doch einfach gut sein. Ich werde mich weder auf dein Niveau herablassen noch anfangen, dich zu beleidigen oder irgendwelche öffentlichen Kämpfe mit dir auszutragen. Wofür auch?"

Bellys abwertende Bemerkung soll laut Aurelia im Zusammenhang mit ihrer Kritik am Drogenkonsum gefallen sein. Aurelia betonte aber, niemanden namentlich genannt und auch keinen Menschen grundsätzlich als schlecht dargestellt zu haben. Belly selbst warf sie keinen Drogenkonsum vor. Ihre Haltung zu dem Thema verteidigte Aurelia in ihrer Story: "Aber deshalb muss ich Drogenkonsum doch nicht gutheißen oder verherrlichen? Seit wann ist es bitte verwerflich, sich kritisch über Drogenkonsum zu äußern?" Belly sah darin offenbar einen Widerspruch und konterte öffentlich: "Ahhh. Ich checke, nur sie darf unnötig über Menschen reden, andere nicht. Das Gespräch ging nicht mal um sie, hab sie nebenbei erwähnt und es ging nicht nur um sie."

Aurelia fand, dass Bellys Antwort an ihrem eigentlichen Punkt vorbeigehe. Allgemeine Kritik an einem gesellschaftlichen Problem sei nicht mit einer persönlichen Beleidigung gleichzusetzen. Abschließend warnte sie: "Du darfst deine Meinung haben, aber mich nicht beleidigen. Ich sage dir das jetzt noch einmal im Guten. Beim nächsten Mal werde ich das nicht mehr hinnehmen." Zudem erinnerte sie an eine frühere Veranstaltung: Dort soll Belly gefragt worden sein, welches Problem sie eigentlich mit Aurelia habe. Nach Aurelias Schilderung habe Belly damals sinngemäß eingeräumt, gar kein konkretes Problem mit ihr zu haben und das eigene Verhalten selbst unnötig zu finden. Aurelia wollte über den Auslöser nicht spekulieren. In ihrer Instagram-Story erklärte sie: "Im Endeffekt weiß ich es nicht, aber es ist einfach so unnötig und macht null Sinn."

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Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

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Instagram / bellydahhhh Reality-TV-Star Bellydah Venosta im August 2026

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Imago Aurelia Lamprecht bei Fame Fighting 2 im November 2024