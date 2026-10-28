Samira Cilingir hat genug von Flirtversuchen älterer Männer

Samira Cilingir (29) hat von den Flirtversuchen deutlich älterer Männer offenbar genug. In ihrer Instagram-Story zeigt sich der Realitystar nun genervt von den Kennenlernnachrichten, die regelmäßig in ihrem Postfach landen. Nach eigenen Angaben melden sich bei der 29-Jährigen besonders häufig Männer über 40, 50 oder sogar 60, die mit ihr anbandeln möchten. Für Samira kommt das allerdings nicht infrage. Deshalb richtet sie einen deutlichen Appell an ihre älteren Verehrer: Sie sollen ihr solche Nachrichten künftig ersparen.

Wie ernst Samira ihre Ansage meint, macht sie in dem kurzen Video gleich mehrfach deutlich. "Leute, lasst das bitte. Nein, nein, nein, nein", fordert sie ihre Verehrer in ihrer Story auf. Offenbar handelt es sich dabei nicht nur um vereinzelte Kontaktversuche. Die Influencerin betont, dass sie solche Nachrichten "wirklich oft, oft, oft" bekomme. Gerade die Häufigkeit scheint ihren Unmut zusätzlich zu verstärken. Zum Ende des Clips wiederholt Samira ihre Bitte deshalb noch einmal und lässt keinen Raum für Missverständnisse. "Aber nein, bitte. Bitte schreib mir solche Nachrichten nicht. Ihr könntet mein Papa sein", erklärt sie ihren Followern.

Die unerwünschte Aufmerksamkeit bringt Samira sogar kurz dazu, über ihr eigenes Aussehen nachzudenken. "Also manchmal frage ich mich echt, ob ich so alt aussehe", gesteht die 29-Jährige. Mit einem selbstironischen Unterton fügt sie hinzu: "Ich muss mich hier vielleicht ein bisschen mehr pflegen. Ich weiß es nicht." Passend dazu zeigt sich Samira in der Aufnahme ganz ungezwungen. Ihre Haare hat sie locker hochgesteckt, außerdem trägt sie eine Gesichtsmaske. Dass Samira respektvolles Verhalten beim Kennenlernen besonders schätzt, hatte sie kürzlich deutlich gemacht. Damals hatte sie in ihrer Instagram-Story von Rafael Neugart (32) geschwärmt, der bei Love Island VIP sein Reality-TV-Debüt gegeben hatte. Besonders hatte ihr gefallen, dass der YouTuber beim Kennenlernen nicht auf schnelle körperliche Nähe setzt.

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Mai 2026

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Imago Rafael Neugart bei der Premiere von "Love Island VIP" auf Schloss Arff in Köln, 16.09.2026