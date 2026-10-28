Christian Düren verrät: So plant er die erste Zeit als Papa

Große Freude bei Christian Düren (36): Der Moderator ist zum ersten Mal Vater geworden und möchte die erste Zeit mit seiner Tochter in vollen Zügen genießen. Die frohe Botschaft, dass ihr gemeinsames Baby geboren wurde, teilte seine Partnerin Amira Aly (34) am Dienstag auf Instagram. Bereits Anfang September hatte der TV-Star im RTL-Interview verraten, wie er sein Leben für den Nachwuchs umkrempeln will: Für gut drei bis dreieinhalb Monate hat er sich vorgenommen, jeden Abend in Köln ins Bett zu gehen und morgens dort aufzuwachen. Statt wegen seiner beruflichen Verpflichtungen viel unterwegs zu sein, soll in dieser besonderen Anfangsphase vor allem seine kleine Familie im Mittelpunkt stehen. Christian will den neuen Babyalltag von Beginn an intensiv miterleben und Amira zu Hause so gut es geht entlasten. Sein Vorsatz für die erste Zeit als Papa stand daher bereits vor der Geburt fest: "Und das versuche ich jetzt einfach, da zu sein jetzt erst mal die erste Zeit und da möglichst viel Unterstützung zu liefern", betonte er im RTL-Interview.

Dass Christian seinen Wunsch, abends unbedingt in Köln zu sein, so betont, hat berufliche Gründe: Als Moderator steht er regelmäßig in München vor der Kamera. Spekulationen, dass er und Amira deshalb in getrennten Wohnungen leben würden, erstickte die Podcasterin allerdings Mitte Oktober in ihrem Podcast direkt im Keim. "Wir wohnen seit Anfang an eigentlich zusammen", stellte sie in ihrem Podcast "Amira +1" klar, wie Bunte berichtete. Christian habe seine eigene Wohnung sogar verkauft, um gemeinsam mit Amira und den Kindern unter einem Dach zu leben. Vor der Geburt blickte er dem neuen Lebensabschnitt voller Vorfreude, aber auch mit Humor entgegen. Besonderen Respekt hatte der TV-Star vor dem Windelwechseln. Das sei ihm schon bei der kleinen Tochter seiner Schwester nicht leichtgefallen. Seine augenzwinkernde Prognose für die erste Zeit lautete deshalb gegenüber RTL: "Wahrscheinlich habe ich so Augenringe, noch keine Windel gewechselt und es nicht hinbekommen, aber trotzdem freue ich mich drauf."

Während Christian das Abenteuer Vaterschaft zum ersten Mal erlebt, ist Amira bereits Mutter zweier Kinder: Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (48) hat sie zwei Söhne. Für die Moderatorin ist das Neugeborene also das dritte Kind, aber die allererste Tochter. Nun startet für das Paar das gemeinsame Leben als Eltern. Christian wächst ganz neu in seine Paparolle hinein. Das kleine Mädchen kam etwas früher als geplant zur Welt. Eigentlich war der errechnete Entbindungstermin nämlich erst für Anfang November angesetzt. Inzwischen durften auch die beiden älteren Brüder den jüngsten Familienzuwachs besuchen und ihre kleine Schwester kennenlernen. Über das neue Familienmitglied sollen die Jungen sehr glücklich sein. Zudem seien sie stolz darauf, nun eine Schwester zu haben. Christian kann jetzt auch seine zuvor angekündigten Pläne für die gemeinsame Anfangszeit in die Tat umsetzen.

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Panama Pictures / ActionPress Christian Düren, Moderator

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Instagram / christiandueren Moderator Christian Düren im September 2020

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026