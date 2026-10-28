Djamila Rowe macht Oliver Pocher ein pikantes Angebot

Djamila Rowe (59) hat Oliver Pocher (48) ein ziemlich pikantes Angebot gemacht: Der Comedian soll ihr neuer Partner für Erotikvideos werden. Die 59-Jährige nutzt ihren Besuch auf der Erotikmesse Venus in Berlin, um ihn persönlich anzusprechen. Denn die ehemalige Dschungelkönigin verrät, dass ihre Fans regelmäßig nach gemeinsamem Content mit einem Mann fragen: "Also, ich suche noch einen Webcampartner, weil ich immer wieder gefragt werde: 'Djamila, bietest du auch Content mit einem Mann an?' Ich gebe dir jetzt offiziell die Anfrage: Hättest du Lust?"

Bei dem Komiker löst Djamilas Idee allerdings keine erkennbare Vorfreude aus – er antwortet ausweichend und zieht einen ungewöhnlichen Vergleich: "Ich weiß nicht, was besser ist. Pfandflaschen wegbringen oder einfach machen." Große Begeisterung für einen gemeinsamen Dreh klingt jedenfalls anders. Die Reality-TV-Bekanntheit selbst scheint mit dem freizügigen Projekt dagegen keinerlei Probleme zu haben. Sie betont bei ihrem Messebesuch, viel Spaß an ihrer Arbeit zu haben. Grenzen kenne sie bei den Inhalten, die sie für ihre zahlenden Fans produziert, nach eigener Aussage ebenfalls nicht.

Seit etwas mehr als einem Jahr bietet Djamila auf der Bezahlplattform OnlyFans freizügige Inhalte an. Das Geschäft beschreibt sie als erfolgreich: Nach ihren Angaben wurde ein im Schnitt sieben Minuten langes Video für 300 Dollar verkauft. Die Einnahmen sieht sie vor allem als Absicherung für ihre Zukunft. "Am Ende des Monats zählt immer, was reinkommt. Weil ich arbeite jetzt gerade vor für meine Altersvorsorge. Das ist wichtig. Ich werde ja nicht jünger", erklärte sie in dem Beitrag von der Venus. Vor drei Jahren gewann Djamila als Dschungelkönigin 100.000 Euro. Diese Summe habe sie mit ihrem Erotikcontent bislang noch nicht erreicht. Auf der Messe ließ sich Djamila auch von Micaela Schäfer inspirieren. Das Erotikmodel gilt für sie als echtes Vorbild, vor allem wegen ihrer konsequenten, professionellen und strukturierten Arbeitsweise.

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Imago Djamila Rowe auf der Erotikmesse Venus 2025 in Berlin

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Imago Oliver Pocher beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn Schänke auf dem Oktoberfest 2026

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IMAGO / Jan Huebner Djamila Rowe und Micaela Schäfer auf der Venus

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