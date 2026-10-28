Ex-Mitarbeiter nennt Charles-Diana-Ehe ein falsches Spiel

Eine Begegnung bei einer Veranstaltung in London hat Charles Spencer (62) offenbar nicht mehr losgelassen. In seinem Buch "Swan Song. Diana, meine Schwester" schildert der Bruder von Prinzessin Diana, wie ihn dort ein sehr alter Herr beiseitenahm. Der Mann hatte früher zum persönlichen Mitarbeiterstab von König Charles III. (77), damals Prinz Charles, gehört und wollte unbedingt über den Umgang des Monarchen mit Diana sprechen. Obwohl er sich klar zum Königshaus bekannte und den König nach eigener Aussage in vieler Hinsicht bewunderte, fand er wegen dessen damaliger Ehe deutliche Worte. "Aber ich werde ihm niemals verzeihen, was er Ihrer lieben Schwester angetan hat, als er sie heiratete. Es war ein falsches Spiel, schlicht und einfach", sagte der ehemalige Palastmitarbeiter laut Charles' Buch. Damit erhob ausgerechnet ein langjährig treuer Anhänger der Krone einen schweren Vorwurf gegen den Monarchen. Für ihn stand seine Verbundenheit mit dem Königshaus offenbar nicht im Widerspruch zu seiner scharfen Kritik an der Behandlung Dianas.

Bevor der ältere Herr seine Kritik äußerte, stellte er seine Haltung zum Königshaus offenbar klar. "Ich liebe die Monarchie und ich werde der Krone immer mit absoluter Loyalität dienen", zitiert Charles Spencer ihn in seinem Buch. "Ich bin außerdem in vieler Hinsicht ein großer Bewunderer des Königs." An seinem Urteil über die Ehe mit Diana änderte diese Verbundenheit allerdings nichts. Die Treue zur Krone und die Anerkennung für den Monarchen standen für ihn offensichtlich neben einem sehr persönlichen Groll. Gerade dieser Gegensatz verlieh seinen Worten besonderes Gewicht. Als Dianas Bruder die Begebenheit für sein Buch festhielt, lag diese bereits im Vorjahr. Trotzdem seien der Ärger und die Bestürzung des betagten Royalisten noch deutlich spürbar gewesen. Seine Kritik hatte demnach auch viele Jahre nach Dianas Ehe und Tod nichts von ihrer Schärfe verloren.

Diana und Charles hatten 1981 geheiratet, ihre Hochzeit wurde weltweit von Millionen Menschen am Bildschirm verfolgt. Aus der Verbindung gingen die beiden Söhne Prinz William (44) und Prinz Harry (42) hervor. 1992 gaben der Thronfolger und die Prinzessin ihre Trennung bekannt, 1996 wurde die Ehe offiziell geschieden. Nur ein Jahr später, am 31. August 1997, kam Diana durch einen Autounfall in Paris ums Leben. Der heutige König heiratete 2005 seine langjährige Vertraute Camilla Parker Bowles (79), die inzwischen den Titel Königin Camilla trägt. Die Vorgeschichte ihrer Beziehung sowie das Scheitern seiner ersten Ehe hatten über viele Jahre öffentliche Kontroversen ausgelöst. Auch Charles Spencer beschäftigte sich immer wieder mit dem Leben und Vermächtnis seiner Schwester. In "Swan Song. Diana, meine Schwester" blickt er auf Diana zurück und hält dabei auch Begegnungen wie jene mit dem ehemaligen königlichen Mitarbeiter fest.

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ActionPress Marianne von Weizsäcker, Prinzessin Diana und Prinz Charles in Bonn, 1987

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Getty Images Prinz Charles und Princess Diana nach der Trauung an der St Paul's Cathedral in London, 29. Juli 1981

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Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im November 1988