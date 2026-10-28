So steht es um HadeB-Marcs Liebesleben nach der Scheidung

Nach der offiziellen Scheidung von Marco ist Marc offen für neue Begegnungen, stürzt sich aktuell aber nicht intensiv ins Datingleben. Der einstige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat lernte seit dem Ehe-Aus dennoch schon einige interessante Männer kennen. "Daten ist übertrieben, aber ich habe tolle Männer kennenlernen dürfen", berichtet der Regisseur im Gespräch mit Promiflash. Aus diesen Begegnungen seien schöne Freundschaften hervorgegangen. Doch seine bisherige Partnersuche brachte nicht nur positive Erfahrungen mit sich. Wenn sich zwischen ihm und einer Bekanntschaft ein ernsthafteres Interesse entwickelte, brach der Kontakt teilweise plötzlich ab. Marc sei dann auch "geghostet" worden, wie er offen erzählt.

Somit erlebte der Realitystar nach seiner Trennung sowohl bereichernde neue Verbindungen als auch Enttäuschungen. Einen festen neuen Partner scheint er bislang nicht gefunden zu haben. Bei der Suche lässt er es jedoch offenbar ruhig angehen und bezeichnet seine bisherigen Treffen selbst nicht als ausgeprägtes Dating. Bei einem möglichen neuen Partner weiß Marc ziemlich genau, auf welche Eigenschaften es ihm ankommt. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht Ehrlichkeit. Außerdem sollte sein Traummann bodenständig sein, eigene Ziele verfolgen und gerne aktiv durchs Leben gehen. Dazu gehören für den Realitystar unter anderem gemeinsame Reisen und sportliche Unternehmungen. Im Interview mit Promiflash fasst Marc seine Vorstellungen so zusammen: "Ehrlichkeit, er sollte bodenständig sein, Ziele im Leben haben, gerne ein aktives Leben haben (Reisen, Sport etc.) und ein guter Küsser sein." Denn neben ähnlichen Interessen und einer verlässlichen Persönlichkeit muss für ihn offenbar auch die körperliche Chemie stimmen.

Ein zukünftiger Partner sollte deshalb nicht zuletzt gut küssen können. Trotz seiner ernüchternden Ghosting-Erfahrungen hat Marc seine Vorstellungen von einer Beziehung also klar vor Augen. Seine neuen Bekanntschaften waren bisher zwar nicht der Beginn einer neuen großen Liebe, brachten ihm nach der gescheiterten Ehe aber immerhin mehrere Freundschaften ein. Marc und Marco lernten sich 2025 unter außergewöhnlichen Umständen kennen: Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" begegneten sich die beiden erstmals unmittelbar vor dem Traualtar. Dort gaben sie sich das Jawort, ohne sich zuvor persönlich gekannt zu haben. Das ungewöhnliche TV-Experiment mündete allerdings nicht in dauerhaftes Eheglück. Ihre Beziehung scheiterte und inzwischen ist auch die Scheidung offiziell vollzogen. Damit zogen Marc und Marco juristisch einen Schlussstrich unter ihre Ehe.

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Joyn / Markus Hertrich Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

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Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

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Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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