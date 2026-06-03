Enthüllt: Er springt für Kevin Njie bei "Fame Fighting" ein

Tommy Pedroni (31) springt kommenden Samstag bei Fame Fighting International für den verletzten Kevin Njie (30) ein. Das gab der Veranstalter kürzlich auf Instagram bekannt. Tommy tritt dabei gegen den britischen Influencer und Boxer Fes Batista an – und das mit denkbar wenig Vorbereitung. Bei der heutigen Pressekonferenz trafen die beiden Kontrahenten nun erstmals aufeinander und lieferten sich dabei einen heftigen verbalen Schlagabtausch, der so eskalierte, dass die Zuschauer des Livestreams zeitweise kaum noch etwas verstehen konnten.

Tommy selbst ließ keinen Zweifel daran, wie kurzfristig ihn die Anfrage erreicht hat: "Vor zwei Wochen war ich noch in einer Show und Party machen", sagte er. An seinem Selbstbewusstsein ändert das jedoch nichts. "Mental ist das Wichtigste", betonte der 31-Jährige. Wie er zudem andeutete, scheint sich der Kampf jedoch auch in finanzieller Hinsicht für ihn zu lohnen. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit präsentierte er sich bei der Pressekonferenz also kämpferisch – was den Austausch mit Fes entsprechend hitzig gestaltete.

Kevin hatte seinen Kampf bei dem Event absagen müssen, nachdem er sich eine Hand gebrochen hatte. Der Veranstalter hatte ein Röntgenbild sowie ein Foto von Kevins Hand im Gips auf Instagram gepostet, gleichzeitig aber betont: "Fes Batista war extrem motiviert und wollte diesen Fight unbedingt. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer starken Lösung für ihn. Der Rest des großen Crossovers bleibt unverändert – das Event geht weiter!" Mit Tommy scheint diese Lösung nun gefunden. Das Event steigt am 6. Juni in der Ostermann Arena in Leverkusen.

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IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

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Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz von Fame Fighting, 2025

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Instagram / famefighting Röntgenbild von Kevin Njies Hand, Mai 2026